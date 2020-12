Tantissime le notizie del giorno per il mondo del calcio. Il Milan ha ammesso l’interesse per Thauvin. Le parole di Paolo Maldini sono state molto chiare: “ci interessa anche per la sua situazione contrattuale”. Le frasi non sono andate giù a Pablo Longoria, CFO del club francese che ha deciso di sbottare a Telefoot: “siamo a contatto per il rinnovo, ma è difficile. Le parole di Maldini poi hanno complicato la situazione, sono stati irrispettosi”. Furioso anche l’allenatore Villas Boas: “è in scadenza di contratto e dunque un affare di mercato per molti. Le parole di Maldini però sono un po’ fuori luogo. Non è stato gentile nei nostri confronti. Ma tanto lui è Maldini, può dire quello che vuole…” (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Velez non ha convocato 4 calciatori della rosa perché coinvolti in una vicenda molto delicata. Nel dettaglio una donna di 28 anni ha presentato una denuncia presso la stazione di polizia di San Isidro, le accuse pesantissime sono di violenza sessuale. L’episodio si sarebbe verificato nel corso di una festa privata alla quale hanno partecipato una ventina di persone. Come riportato dal giornale Olè i calciatori coinvolti sarebbero l’ex Genoa Ricardo Centurion e Juan Martin Lucero. In una successiva testimonianza sarebbe emersa una nuova versione, Centurion e Lucero non sembrerebbero realmente coinvolti ed è stato fatto il nome di ‘Acunà’. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Arrivano nuovi aggiornamenti sulla morte di Diego Armando Maradona. I primi dettagli dell’autopsia hanno fatto emergere anomalie al cuore, successivamente sono stati effettuati altri esami e l’esito verrà comunicato nei prossimi giorni. Ma secondo nuove indiscrezioni Diego Armando Maradona sarebbe morto nel sonno. L’ultimo movimento si sarebbe verificato intorno alle 6.30, come confermato dall’infermiera l’ex Pibe de Oro si sarebbe alzato. Poi il ritorno a letto e il decesso. Nella sua stanza fino alle 11 non è entrato nessuno. Il motivo? La governante avrebbe riferito ai presenti: “non si sveglia il leone quando dorme”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Si continua a parlare delle ‘conquiste’ amorose dell’ex Pibe de Oro, prima le rivelazioni su Wanda Nara, adesso a parlare è Carmen Di Pietro. La showgirl ha svelato di aver avuto una relazione ‘clandestina’ con l’ex calciatore, proprio ai tempi del Napoli.

Le confessioni di Carme Di Pietro

I retroscena sono sorprendenti: “Diego non era bellissimo, ma aveva tutti quei riccioli scuri, un sorriso ammaliante e un corpo muscoloso che lo rendevano molto sexy” dichiara a Grand Hotel. “Lui fece il primo passo. Quella sera, prima di andarsene, mi si avvicinò e mi domandò se volevo rivederlo in un posto meno affollato. Io, che ero già cottissima, risposi di sì e così ci siamo dati appuntamento per l’indomani in un albergo vicino alla stazione”.

I dettagli bollenti: “gli unici a sapere erano i dipendenti degli alberghi in cui andavamo e sono sicura che Diego sapeva come garantirsi il loro silenzio. Io, da parte mia, non avevo alcun interesse a chiamare i fotografi. Ero così imbambolata da Maradona che mi bastava averlo tra le braccia. Perché in privato lui era quasi meglio che in campo. Diego era molto passionale. Ricordo una volta arrivò in hotel in anticipo: io stavo facendo il bagno, quando sentii suonare alla porta. Andai ad aprire tutta insaponata pensando fosse il cameriere invece mi trovai davanti lui. “Posso continuare a insaponarti?“, mi disse. E tornammo nella vasca”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

