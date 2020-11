Le notizie del giorno – E’ circolata la voce di una presunta lite nello spogliatoio del Napoli tra i calciatori e l’allenatore Gennaro Gattuso. Addirittura il tecnico avrebbe pensato di dimettersi dopo un botta e risposta molto acceso con la squadra. Poi, a freddo, sarebbe andato in scena un chiarimento. La notizia è stata però immediatamente smentita dal club azzurro con un comunicato. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un grave lutto ha colpito il mondo del calcio. E’ morto a 33 anni Anele Ngcongca, calciatore protagonista anche con la maglia della nazionale sudafricana. E’ stato fatale un incidente, sono state riportate ferite troppo gravi che purtroppo hanno portato al decesso. Ancora sono tutte da accertare le cause dell’impatto, secondo le prime ricostruzioni il difensore non era alla guida del veicolo. E’ stata aperta un’inchiesta per omicidio colposo. L’incidente è avvenuto nei pressi di Durban, il calciatore stava per iniziare una nuova esperienza con la maglia dell’AmaZulu, in prestito dai Mamelodi Sundowns. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Continua a tenere banco il caso tamponi per la Lazio. E’ arrivato l’esito dei tamponi riprocessati, secondo quanto riporta l’Ansa la perizia tecnica irripetibile affidata dalla Procura di Avellino alla consulente d’ufficio Maria Landi sui 95 tamponi processati dal centro Futura Diagnostica di Avellino di calciatori, familiari e staff della Lazio ha stabilito: la positività del portiere Strakosha e la negatività di Ciro Immobile e Lucas Leiva. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il libro di Fabrizio Corona continua a far discutere, in particolar modo un passaggio che riguarda Silvio Berlusconi. L’ex re dei paparazzi ha raccontato di essere stato invitato nella villa ad Arcore dopo una puntata di Matrix. Il giorno seguente l’appuntamento alla residenza del leader di Forza Italia con una telefonata: “la ringrazio per ieri sera. Tra l’altro, lei è l’unico in Italia che ha avuto più donne di me. Venga a trovarmi ad Arcore domani mattina”. Poi il racconto: “Il Cavaliere è in tuta di cachemire, parliamo per un’ora di magistrati e processi e mi invita a rimanere a pranzo ma avendo un appuntamento ho dovuto rifiutare l’invito. Dovevo incontrare in gelateria un amico e due tettone”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il portiere Skorupski ha dimostrato di essere un estremo difensore affidabile, il Bologna ha intenzione di puntarci anche per il futuro. Nel frattempo si è verificata una brutta storia che riguarda la fidanzata. Matilde Rossi ha pubblicato una Storia su Instagram, la ragazza ha denunciato di essere stata importunata da 3 persone mentre si trovava a passeggio con il cane e il figlio piccolo. Furiosa la reazione di Skorupski: “merde, venite quando ci sono anche io, vi aspetto a braccia aperte!” In alto la FOTOGALLERY con le immagini di Matilde Rossi.

GUENDALINA TAVASSI HACKERATA – Purtroppo si è verificato un altro spiacevole episodio legato al mondo dello spettacolo. L’ex concorrente del Grande Fratello Guendalina Tavassi è stata hackerata, dall’iCloud sono stati rubati VIDEO e FOTO privati realizzati nel periodo di assenza del marito. Addirittura sono circolati altri filmati che non rispondono alla realtà con il volto della showgirl. La coppia ha deciso di denunciare tutto ed i colpevoli potrebbero passare guai seri. Guendalina Tavassi ha aggiornato la situazione con una Stories sul profilo Instagram: “voglio farvi vedere una cosa, così anche le merde la smettono di malignare. Questo è il mio iCloud sincronizzato con tutti i computer e telefono in famiglia. FOTO e VIDEO salvati (in una cartella nascosta) venivano salvati automaticamente su tutti i dispositivi. Potrebbero averle prese da me, da Umberto o dal pc. Video di bottiglie, di 6 uomini, di 6 donne o di qualsiasi altra cazzata circoli sono tutte stronzate che vogliono diffondere. Penso che tanto più di così non possono fare. Io oggi sto già meglio perché stanno per trovare i colpevoli ed ogni secondo che passa le autorità hanno altro materiale per far marcire in galera i divulgatori e tutti i complici di questo reato. Credo nella giustizia e sarò portavoce di tutte le donne che mi stanno scrivendo, che sono state o sono nella stessa situazione. Io tornerò più forte di prima ma non tutte hanno lo stesso modo di reagire”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Cresce l’attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip, nell’ultimo appuntamento il conduttore Alfonso Signorini ha confermato che l’edizione durerà fino al mese di febbraio. E’ entrata in netto ritardo, ma ha già dimostrato di essere un’assoluta protagonista: stiamo parlando di Giulia Salemi, legata da un particolare feeling con un altro concorrente: Pierpaolo Petrelli. I due sono stati protagonisti di un particolare siparietto: “Hai la gonna aperta?”, “Intanto è un pantaloncino e non una gonna. Io guardo il tuo pacco? Qualche volta, sotto la doccia…”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

