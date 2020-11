Le notizie del giorno – Francesco Totti ha sconfitto il Coronavirus, ma non sono stati giorni semplici per l’ex calciatore della Roma. Tutti i dettagli sono stati svelati dall’ex Pupone con un lungo post pubblicato sul profilo Instagram. “Ciao a tutti! Come avete saputo in queste ultime settimane non sono stato bene. Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il COVID e non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano. La diagnosi è stata un colpo al cuore: POLMONITE BILATERALE per infezione da Sars Cov 2!”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Fabrizio Corona senza peli sulla lingua. L’ex re dei paparazzi è l’uomo del momento e continua a scatenarsi con dichiarazioni veramente clamorose. Continuano le discussioni sul suo libro, nelle 456 pagine ha svelato tanti retroscena. “Da piccolo tiravo calci a un pallone per le vie di Catania con la maglia dell’Inter sulla pelle nuda e credevo che i calciatori fossero delle specie di divinità. Quando li ho conosciuti ho capito subito che erano un branco di subumani. Da adolescente avevo creduto nei divi dello spettacolo, nella loro grandezza sovrumana. Quando li ho conosciuti li ho ridimensionati: erano dei microbi. Oggi vedo Cristiano Ronaldo su Instagram e sento puzza di sfiga. Malena? Scopare con lei era come giocare a calcio con Ronaldo”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sempre più allo scoperto. La showgirl è tornata alla ribalta delle copertine di gossip, l’argentina è tornata felice. Le ultime storie d’amore non sono state fortunate, il tentativo di riappacificazione con Stefano De Martino non è andato a buon fine, stesso discorso anche con il pilota della MotoGp Andrea Iannone. Adesso il rapporto con l’hairstylist che è stato in grado di tornare a far battere il cuore di Belen. La coppia è ormai uscita allo scoperto da diverse settimane, ma l’ultimo video conferma ufficialmente la relazione: il bacio è infatti bollente, il video è stato molto apprezzato dai fan. In alto la FOTOGALLERY.

Eva Padlock è diventata molto famosa sui profili Instagram, addirittura sono 1.700.000 i fan che possono ammirare le foto super sexy pubblicate sul profilo Instagram. La modella ed ex ombrellina di MotoGp ha le curve nel destino, dopo quelle dei circuiti delle due ruote ha messo il mostra il suo aspetto fisico. L’intimo bianco ha lasciato tutti a bocca aperta, il completino mette in evidenza il Lato A ed il Lato B. La lingerie ha avuto il merito di esaltare il corpo di Eva Padlock, che è sempre più seguita sui social. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini mozzafiato.