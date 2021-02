Le notizie del giorno, arrestato ex Serie A. La furia dei tifosi della Juve e la disavventura all’autogrill

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. E’ sempre più giallo sulla morte di Diego Armando Maradona, si sta provando a fare luce sul decesso dell’ex Pibe de Oro. La situazione è sempre più delicata e nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli, tre persone sono finite nei guai con accuse molto pesanti: si tratta dello psicologo Carlos Diaz, di Ricardo Almiron e Dahiana Gisela Madrid, due infermieri. Secondo quanto riportato dai media argentini sono stati iscritti nel registro degli indagati insieme al medico personale Leopoldo Luque e alla psichiatra Agustina Cosachov. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’ex calciatore di Serie A Tanino Vasari è stato arrestato per bancarotta fraudolenta, attualmente si trova ai domiciliari. L’ex Palermo gestiva insieme alla famiglia il panificio Caldopane. Per lo stesso reato sono stati indagati e denunciati anche il fratello e le figlie di Vasari. L’avvocato ha presentato istanza per la revoca della misura cautelare. “E’ il frutto della crisi economica. Vasari al momento ha ripianato tutti i debiti con i fornitori e ha consegnato tutti gli strumenti di lavoro al curatore fallimentare. Ha solo debiti con il fisco, ma anche questi verranno ripianati. Purtroppo la crisi economica ha falcidiato tante imprese e società. Vasari ha solo cercato di salvare la società nella quale lavoravano tutti i familiari”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli ultimi aggiornamenti

Una storia veramente incredibile che riguarda il mondo del calcio. L’episodio si è verificato in Francia, nel dettaglio il bus del Louhans-Cuiseaux ha lasciato in autogrill un calciatore, un errore che ha lasciato a bocca aperta anche i tifosi. La squadra di quinta divisione francese si stava recando in pullman a Belfort per giocare il settimo turno di Coppa di Francia. I dirigenti hanno deciso di fermarsi in una stazione di servizio ed alla ripartenza si sono dimenticati di Njoh-Eboah. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Si è scatenato un vero e proprio caos dopo le decisioni del giudice sportivo: Roberto Baronio, il vice di Andrea Pirlo alla Juventus è stato squalificato per due giornate. L’accusa è quella di “avere, al 45° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un’espressione insultante”. I tifosi bianconeri hanno protestato senza mezzi termini e tirato in ballo anche episodi precedenti che riguardano Inter e Milan. In particolar modo il riferimento principale è rivolto ad Oriali: il collaboratore di Conte era entrato in campo per protestare contro Maresca nella sfida contro l’Udinese ed era stato punito con una giornata di squalifica. Stesso provvedimento nei confronti di Ibrahimovic e Lukaku che sono stati protagonisti di una violenta lite in campo. In alto la FOTOGALLERY con tutti i messaggi che hanno portato motivo di grande discussione.