Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre italiane ed estere. Scene di ordinaria follia in Turchia durante la partita Besiktas-Sivasspor, sfida valida per la quindicesima giornata della Super Lig turca. Al fischio finale Hakan Arslan si è scagliato contro l’arbitro, in mano il cellulare per mostrare al direttore di gara l’errore commesso. Il calciatore del Sivasspor ha puntato il telefono sul volto del signor Kardesler, l’episodio riguarda il gol di Yalcin. Il gesto non è andato giù al direttore di gara che ha ammonito il giocatore. Quest’ultimo ha scagliato a terra il cellulare e dato un calcio ad un tabellone pubblicitario. A quel punto l’arbitro è stato costretto ad estrarre il secondo cartellino giallo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli aggiornamenti su Maradona

Spese folli per Diego Armando Maradona nella sua vita. E’ quanto confermato anche da Maurizio D’Alessandro, avvocato di Matias Morla, ex legale di Maradona per molti anni. Intervenuto in una trasmissione in onda sulle reti argentine, Los Angeles de la Mañana, D’Alessandro ha dichiarato: “Morla cercava di farlo riflettere, spiegandogli che non poteva fare tutti questi acquisti altrimenti sarebbe affondato: ‘Diego questo mese hai già fatto troppo’. Se spendeva troppo per le sue possibilità? No, ma al ritmo di 60mila dollari al mese, che è quello che spendeva Maradona, si potrebbe vivere per 250 anni senza fare niente, partendo da ora”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il mercato invernale inizierà ufficialmente tra qualche giorno e Diego Costa sarà sicuramente un pezzo pregiato. Il calciatore ha chiesto di lasciare l’Atletico Madrid per motivi personali e sono state già avviate alcune trattative. E’ finito nel mirino di club in Inghilterra e Turchia, ma la destinazione potrebbe essere in Serie A. Diego Costa sembra fare al caso di 4 squadre: si tratta delle due milanesi, il Napoli prepara un ritorno di fiamma e la Roma. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Mancava solo l’ufficialità, Ibrahimovic sarà presente a Sanremo. “Posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere del ‘Festival di Sanremo’ di Zlatan Ibrahimovic, senza saltare nessuna partita del Milan. Un altro colpo di Sanremo”, ha detto Amadeus. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

