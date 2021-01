Le notizie del giorno, Barcellona nei guai. La disavventura di Bendtner e la moglie di Kokorin

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. Mancava solo l’ufficialità che è arrivata: Lampard è stato esonerato e non è più l’allenatore del Chelsea. La conferma è arrivata direttamente dal club inglese attraverso un comunicato ufficiale. “È stata una decisione molto difficile: Roman Abramovich e il board non l’hanno presa alla leggera. Siamo grati a Frank per ciò che ha ottenuto nel suo periodo da allenatore della squadra. Tuttavia i risultati e le prestazioni recenti non hanno soddisfatto le aspettative della società, lasciando il club a metà classifica senza un percorso chiaro per un miglioramento continuo. Non ci può mai essere un buon momento per separarsi da una leggenda come Frank, ma dopo lunghe discussioni e valutazioni è stato deciso di cambiare subito allenatore, per dare alla squadra il tempo necessario per migliorare le prestazioni e i risultati in questa stagione”. Al suo posto arriva Tuchel. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La situazione al Barcellona è quasi drammatica, i debiti superano infatti il miliardo di euro: di questi poco più 700 milioni sono a breve termine, gli altri a lungo termine. La Liga ha imposto al Barcellona di tagliare il monte stipendi per quasi 200 milioni. A questo punto sembra inevitabile la cessione di Leo Messi, con l'intenzione di risparmiare dall'ingaggio pesantissimo. E' già partita la caccia all'argentino con tanti club in corsa per assicurarsi le prestazioni della Pulce, la crisi da Coronavirus di sicuro non aiuta ma Manchester City e Psg sembrano i club in grado di accontentare le richieste del calciatore.

Bendtner ha dovuto fare i conti con una nuova disavventura, negli ultimi anni è salito alla ribalta per episodi di cronaca e non certamente per le prodezze sul rettangolo di gioco. Nel frattempo la casa è stata svaligiata e, secondo il calciatore, la colpa è del giornale 'BT', che ha riportato la notizia e favorendo così il "via libera" dei ladri. Bendtner ha sbottato con una Stories pubblicata su Instagram: "quando la Danimara era zona arancione, il 4 gennaio mi sono spostato, andando a Dubai per un viaggio di lavoro. Poi però il mondo si è capovolto e ora siamo passati in zona rossa. Non sarei partito se ci fossero stati dei cambiamenti in quel momento. Complimenti 'BT', sarai orgoglioso: hai già vinto il Premio Cavling".

Kokorin ha dovuto fare i conti con qualche problema di troppo fuori dal campo negli ultimi anni, ma dal punto di vista tecnico è in grado di fare la differenza. I tifosi della Fiorentina pensano in grande e si sono scatenati anche per l'arrivo in città di Daria Valitova, moglie del calciatore. Su Instagram è seguitissima, sono infatti 100mila i follower. Gli scatti sono sexy e hanno lasciato il segno, la Wags si è ripresa anche con la mascherina della Fiorentina.