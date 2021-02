Le notizie del giorno, il Barcellona sul lastrico. Bonolis punge il Milan, l’audio sulla morte di Maradona

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. Sono stati svelati nuovi dettagli su Leo Messi. El Mundo ha pubblicato le cifre che hanno pesato tantissimo sui conti del Barcellona, tanto da portare il club blaugrana sul lastrico. Secondo il quotidiano spagnolo il contratto di Messi vale 555.237.619 euro, ovvero quasi 139 milioni a stagione, ovviamente al lordo. Con tanto di premi che sono due: uno alla firma da oltre 115 milioni di euro e uno per la fedeltà da quasi 80 milioni di euro. E’ certo l’addio di Messi al termine della stagione, alla scadenza del contratto. Il Barcellona non incasserà nulla, ma si libererà di un contratto pesantissimo. E la prossima destinazione dovrebbe essere in Francia, il Psg è vicinissimo all’acquisto della ‘Pulce’. Il Manchester City è sempre alla finestra, ma al momento è nettamente in ritardo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Paolo Bonolis è un grande tifoso dell’Inter e non è mai banale, il conduttore televisivo ha lanciato una frecciata nei confronti del Milan. Intervistato da Sky Sport Paolo Bonolis ha lanciato frecciate nei confronti del Milan: “l’Inter non ha il problema delle coppe e questo a lungo andare può pesare, ma ancora è lunga e ci sono tante squadre che lottano. Il Milan? Chiunque con 14 rigori nel girone d’andata sarebbe primo in classifica. Inter secondo me è favorita, poi Atalanta, Juve e Milan la mia griglia”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Arrivano nuovi aggiornamenti sulla morte di Diego Armando Maradona, indiscrezioni che hanno sconvolto l’Argentina ed il mondo del calcio. Ancora ombre su Leopoldo Luque e Agustina Cosachov, neurochirurgo e psichiatra indagati per il decesso dell’ex Pibe de Oro. Luque parla con Cosachov dopo aver appreso degli inutili tentativi di rianimazione sul corpo di Maradona. “Tranquilla Agustina, abbiamo fatto tutto ciò che potevamo. La famiglia era al corrente della situazione, sapeva che si trattava di un paziente difficile. L’unica cosa che adesso ti chiedo è di avvisarmi nel caso siano arrabbiati e di dirmi quali siano i loro spostamenti”. Poi Luque risponde a un collega sulla morte di Maradona: “Si, scemo, il gordo si cagherà morendo. Pare abbia avuto un arresto cardio respiratorio, io sto andando lì”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

