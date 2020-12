Tutte le notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. Emergono nuovi dettagli clamorosi che riguardano l’esame farsa dell’attaccante Luis Suarez che ha ottenuto la cittadinanza italiana in un modo considerato ‘sospetto’, aggiornamenti anche sul coinvolgimento della Juventus. Luis Suarez è stato interrogato sull’esame farsa andato in scena presso l’università di Perugia: avrebbe confermato di conoscere il contenuto della prova. Adesso nuovi aggiornamenti anche sulla Juventus. Come riferiscono ‘Repubblica ‘ e il ‘Corriere dell’Umbria’ , Suarez avrebbe detto di aver firmato un preliminare di contratto con la Juve a fine agosto, poi a metà settembre lui e il suo entourage avrebbero ricevuto una telefonata da Fabio Paratici: è stata comunicata l’interruzione della trattativa. Secondo le ipotesi che circolano ormai da qualche giorno, la Juventus avrebbe fatto un passo indietro perché avvertita dell’apertura dell’indagine. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Tanta paura in Francia. Un gravissimo episodio si è verificato al termine della partita tra Lorient e Rennes, netto successo della squadra ospite con il risultato di 0-3. Al fischio finale un riflettore è crollato sul terreno di gioco e ha colpito un giardiniere: l’uomo è rimasto schiacciato sotto la struttura in ferro. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, successivamente è stato trasferito in ospedale, le condizioni sembrano disperate. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, tensione tra allenatore e assistente

Si è verificato un gravissimo episodio nel mondo del calcio. Scene bruttissime in occasione del match tra Los Angeles FC e América, valido per la semifinale della Champions League CONCACAF. Nella ripresa si è scatenata una furiosa rissa tra Miguel Herrera, allenatore dei messicani, e l’assistente tecnico della squadra di MLS. Il tecnico ha prima tirato i capelli al suo avversario, ma successivamente ha dovuto fare i conti con uno schiaffo in pieno volto. L’arbitro ha decisione per l’espulsione di entrambi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, voci di gossip su Neymar

Sono tantissime le voci di gossip che riguardano l’attaccante Neymar. Sono molti i flirt attribuiti al brasiliano, due anni fa è giunta al capolinea la relazione con Bruna Marquezine, poi Natalia Barúlich, le cantanti Anitta e Gabily, e la modella catalana Noa Sáez. Adesso circola il nome anche Melodie Penalver, modella molto seguita sui profili social, soprattutto su Instagram. Secondo alcuni siti di gossip sarebbe nata una relazione, Neymar avrebbe lasciato qualche like sulle foto della modella. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini della nuova fiamma di Neymar.