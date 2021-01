Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Continua a tenere banco il futuro in casa Inter, prima della partita contro la Fiorentina sono arrivate conferme da parte di Beppe Marotta ai microfoni di Rai Sport, Suning starebbe valutando tutte le opportunità nell’interesse del club. Marotta è sembrato abbastanza chiaro sul club nerazzurro. “La proprietà Suning sta valutando le opportunità, nell’interesse dell’Inter e nel rispetto del blasone storico del club, nel rispetto del presente e del futuro. Il management sa di agire in un contesto societario molto solido, con un’area tecnica molto compattata, quindi queste voci passano sopra la nostra testa e non ci devono assolutamente condizionare”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).



Le notizie del giorno, la bordata di Cassano

Antonio Cassano non è mai banale, l’ex calciatore ha affrontato vari argomenti che riguardano il calcio italiano, in attesa della prossima giornata del campionato di Serie A che regala lo scontro scudetto tra Juventus e Inter. Il barese nella consueta diretta Twitch sulla Bobo Tv in compagnia Daniele Adani, Christian Vieri e Nicola Ventola ha lanciato un ultimatum all’Inter. “Se domenica perde con la Juve, esattamente come i bianconeri se avessero perso con il Milan, rischia clamorosamente di uscire dalla lotta Scudetto. Perché non sia mai che la Juve vince a Milano, i giochi sono finiti. Perché la Juve arriva, è lì. Poi c’è la Roma che ti passa, c’è l’Atalanta, che ha anche una partita da recuperare, il Milan va a Cagliari e può andare a +6. La Juve vincendo gli andrebbe due punti avanti. Se invece pareggiano, il Milan va a 43 e l’Inter a 38”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Manchester City deve fare i conti con un’altra situazione spinosa fuori dal campo. Il club inglese ha dovuto affrontare varie inchieste, adesso si è verificata una nuova situazione delicata. “The Athletic” ha accusato il club di aver tentato di indurre un adolescente a giocare per il Manchester City creando un lavoro di scouting “falso”, nelle tasche della famiglia del giocatore sarebbero finite migliaia di sterline. L’accusa riguarda il tesseramento di Gabriel Fernando Almeida. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Belen Rodriguez ha trovato nuovamente l’amore e sarebbe addirittura incinta. Il padre? Antonino Spinalbese. Secondo quanto riferito dal giornale di gossip: “chiusi in casa, demoralizzati come tutti dopo l’illusione di un’estate quasi normale, Antonino Spinalbese e Belen si sono concentrati su se stessi, dedicati al loro amore, e hanno deciso di fare sul serio”. Al momento la coppia non ha confermato, ma nemmeno smentito. Gli appassionati della coppia si sono ovviamente scatenati, tantissimi i commenti sui social. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il mondo del calcio è sempre più sexy. Daniella Chavez entra a far parte del mondo del calcio, è molto conosciuta in Cile e ha deciso di acquistare una squadra del suo paese. Si tratta del Rancagua Sur Sports Club. Daniella Chavez è una bellissima modella cilena che è molto seguita sui profili social, su Instagram sono addirittura 13 milioni i follower. Occhi chiari e capelli biondi, la sua bellezza non è passata di certo inosservata ed infiamma il mondo del web. E’ un’ex coniglietta di Playboy ed è salita alla ribalta anche per un presunto flirt con Cristiano Ronaldo nel 2015. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini della bellissima Daniella Chavez.