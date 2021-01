Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Continuano le scintille tra Felipe Melo e Giorgio Chiellini, due calciatori che non si sono mai amati. In un’intervista rilasciata a Francesco Fontana, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, Felipe Melo non ha risparmiato bordate allo juventino. “Lui è una bandiera della Juve, purtroppo si fa male sempre. Nel calcio quello che succede negli spogliatoi rimane lì”, il riferimento è a Balotelli. “I suoi compagni devono avere paura di lui perché se ha parlato di uno che ha giocato in nazionale con lui, magari domani potrebbe farlo con qualcuno che condivide il campo con lui oggi”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il rapporto tra il presidente del Genoa Enrico Preziosi ed i tifosi rossoblu non è stato mai idilliaco, adesso si è fatta luce su una situazione di estorsione. Nel dettaglio il Questore di Genova ha emesso 8 provvedimenti di Daspo, per 56 anni complessivi, nei confronti di alcuni ultras del Genoa: sono coinvolti nell'inchiesta 'Zona franca'. La storia risale a più di 10 anni fa, secondo quanto riportato un gruppo di persone avrebbe estorto denaro a Preziosi, in cambio di una 'pace' della tifoseria organizzata che non avrebbe più dovuto contestare il suo operato.

Lo stadio Franchi di Firenze, opera dell'architetto Pier Luigi Nervi non si potrà abbattere ma soltanto intervenire sulla struttura esistente. In più sarebbe prevista una copertura integrale e curve vicine al campo. E' quanto confermato dal Ministero per i Beni Culturali in una lettera di risposta al Comune di Firenze e alla Fiorentina. Si sono mobilitati anche alcuni nomi prestigiosi dell'architettura mondiale, da Tadao Ando a Norman Foster, firmatari di una lettera appello contro la demolizione.

Wayne Rooney è stato uno dei calciatori più forti del calcio, si è sempre messo in mostra come un grande goleador ed un giocatore in grado di guidare da solo il reparto avanzato. Adesso ha deciso di appendere definitivamente le scarpette al chiodo per dedicarsi a tempo pieno alla carriera da tecnico del Derby County, di cui è stato allenatore-giocatore negli ultimi mesi. Il Derby County ha comunicato i dettagli dell'accordo con Rooney: due anni e mezzo di contratto per provare a risollevare le sorti del club, attualmente è terzultimo in classifica e la stagione può essere considerata negativa rispetto alle attese.

La super sfida Inter-Juventus si disputerà senza la presenza del pubblico, anche il mondo del calcio deve convivere con la pandemia da Coronavirus. Non ci sarà la presenza delle Wags sugli spalti, un vero peccato soprattutto per i telespettatori: sono infatti tantissime le compagne dei calciatori, una più bella dell'altra.