Le notizie del giorno – Il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare Rosettano Navarra, all’epoca dei fatti presidente con poteri di rappresentanza legale della società A.S. Livorno Calcio per aver – con riferimento alle operazioni di tesseramento effettuate nella corrente stagione sportiva relativamente ai calciatori Andrea Bussaglia, Andrea Gemignani, Andrea Mazzarani, Redi Kesa e Andrea Maestrelli e stante la circostanza che l’ammontare dei compensi lordi (fissi e variabili) per la stagione sportiva 2020/2021 comprensivi dei suindicati tesseramenti ammonta ad € 2.085.053,33 con relativo superamento del massimale di € 1.000.000,00 . (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Si è sfiorata la tragedia nel mondo del calcio, un calciatore ha rischiato la vita. E’ la storia di Bruno Tavares, talento dello Sporting CP. Secondo quanto riporta il ‘The Sun’, il calciatore18enne è stato colpito al petto con un colpo di arma da fuoco mentre si trovava in una stazione di servizio in compagnia di alcuni amici. Secondo le ricostruzioni lo sparo sarebbe partito accidentalmente da un’arma detenuta da un uomo che, successivamente, sarebbe scappato. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Il Napoli sta disputando una stagione positiva, la squadra di Gennaro Gattuso ha dimostrato di poter lottare per lo scudetto ed in Europa League può raggiungere importanti obiettivi. I tifosi del club azzurro sono sempre più soddisfatti dei calciatori e dell’allenatore, in particolar modo la tifosa Marika Fruscio. La showgirl si conferma sempre più in forma, anche spettinata. “La notte scompiglia le idee e soprattutto i capelli”, ha scritto a margine dell’ultima foto postata. Il look è sbarazzino, mentre il lato A è sempre prorompente come dimostra l’ultimo scatto. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini.

Paulo Dybala non sta attraversando un momento entusiasmante in casa Juventus, la vita privata invece prosegue a gonfie vele in compagnia della bella fidanzata. La Joya si è raccontato in un’intervista a Vanity Fair. In cha cosa ama spendere i suoi soldi Paulo? “Negli ultimi dieci anni ho comprato tre macchine. Io principiante? Eh ma cosa me ne faccio? Siamo spesso in giro per le gare in Europa e in Italia e neppure la potrei usare. In più, la Juventus ci fornisce un’auto aziendale. L’ultima che ho comprato la usa Oriana. Io sto molto attento a spendere. Colleziono maglie di calcio. Follie? Sfiorate. Una casacca di Del Piero, all’asta, mi è sfuggita per un pelo soffio. E una di Maradona indossata in una partita contro il Brasile, che qualcuno ha accettato di pagare più di me”. Su Oriana Sabatini: “Riesce a farmi aprire e a farmi vedere ogni giorno le cose in modo diverso. Comunichiamo tanto e facciamo tante cose assieme, anche se ciascuno conserva il suo spazio. A parte sul divano la sera, quando vediamo un film: lei vorrebbe stare sempre abbracciata, io un po’ meno. Stare tutto il giorno appiccicati non va bene. Se la sposerò? Più avanti”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.