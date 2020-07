Notizie del giorno – Bufera Lazio, litigio al Cagliari tra Zenga e Cigarini, nuovo flirt per Borriello [FOTO]

Le notizie più importanti della giornata di ieri, mercoledì 15 luglio.

BUFERA LAZIO – Alla Lazio è bastata qualche partita, dopo il lockdown, per disperdere quelle speranze scudetto a cui credeva visto l'ottimo cammino almeno fino a prima dello stop. Nel mirino, ciò di cui si parla da giorni, motivo dell'alta tensione da ormai qualche settimana: una preparazione forse affrettata, o comunque mal gestita, che ha provocato numerosi infortuni e una rosa ristretta. Questi i dettagli forniti dalla Gazzetta dello Sport: si parla di un caso in particolare.

LITIGIO AL CAGLIARI – "Zenga si sta giocando la panchina (c'è tensione in questi giorni) e forse l'ultima grande occasione. Tommaso Giulini l'ha portato a Cagliari al posto di Maran che aveva altri due anni pieni di contratto – ha scritto la Gazzetta dello Sport in merito al delicatissimo momento vissuto dal Cagliari e una svolta Zenga che al momento non c'è stata. In più il problema Nainggolan, che non sta giocando per alcuni fastidi muscolari, e la grana Cigarini: 'Fa parte del Cagliari, ma sto preferendo altre soluzioni' (ha detto Zenga). In serata il litigio col giocatore e la scelta di non convocarlo. E' bufera", sempre la rosea.

NUOVO FLIRT PER BORRIELLO – E' stata definita la strana coppia dell'estate. Marco Borriello, oltre che per la buona carriera da calciatore, è considerato come un grande conquistatore di donne. Sono tanti i flirt di cui si è reso protagonista, alcuni con donne famosissime. Adesso è stata lanciata una nuova notizia che ha riempito le pagine di gossip. Secondo quanto riporta 'Chi', l'ex Milan e Marica Pellegrinelli sarebbero stati avvistati nello studio della terapista estetica brasiliana Joice Rodriguez. "L'ex moglie di Eros si è goduta un lungo trattamento estetico, mentre l'ex calciatore la aspettava. Poi, hanno preso un gelato tutti insieme. Semplice amicizia o flirt in vista?". E' stata definita la coppia dell'estate e sul web non mancano i like. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini di Marica.