Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Un gravissimo episodio si è verificato nel mondo del calcio. Vero e proprio agguato in Perù nei confronti di Patricio Arce, calciatore professionista del Carlos Mannucci, club che milita nella Serie A peruviana. Il calciatore è rimasto ferito insieme ad altri due giovani in una sparatoria avvenuta a Callao, la città portuale vicino Lima. Il centrocampista è stato ricoverato in ospedale con tre ferite da arma da fuoco a petto, spalla e gamba. Necessario l’intervento operatorio in Pronto Soccorso, non sarebbe in pericolo di vita. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ scoppiato un vero e proprio focolaio in casa Benfica, c’è grande incertezza con il club portoghese chiamato ad affrontare importanti partite nei prossimi giorni. A partire dalla semifinale di Lega portoghese, fissata per la giornata di domani contro il Braga, successivamente sfida in campionato contro il Nacional con l’intenzione di recuperare terreno dalla vetta occupata dallo Sporting. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Pesante sanzione nei confronti Antonio Luna, calciatore spagnolo in forza al Girona, club di seconda divisione: l’accusa è quella di aver diffuso sul web un video porno. Il giocatore è stato condannato a 2 anni di carcere per aver pubblicato in rete un video di una ragazza durante un rapporto sessuale dal tribunale penale numero 3 di San Sebastián, condannato anche il compagno di squadra Sergi Enrich. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Arriva una brutta notizia per la Lazio e per Luis Alberto. Il calciatore è stato operato d’urgenza per appendicite, l’operazione è stata eseguita presso la Clinica Paideia ed è perfettamente riuscita. Il calciatore spagnolo sarà dimesso nei prossimi giorni e non potrà scendere in campo nelle partite contro Parma e Sassuolo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli aggiornamenti di gossip

Higuain continua a far discutere per situazioni di gossip, sono arrivate rivelazioni da parte di una sua ex fiamma, Manuela Ferrara è stata ospite di ‘Tiki Taka’ e ha svelato dettagli piccanti sulla storia con il Pipita. Manuela Ferrara ha svelato i gusti sessuali dell’ex attaccante della Juventus.“Sono stata con Higuain qualche tempo fa. Non siamo mai stati fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese. Alla fine è finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze. Preferiva andare con le zozze. Se è capitato durante la sua esperienza a Napoli? No, dopo. Lui era a Milano in quel periodo. La storia con Cristiano Ronaldo? Non c’è mai stato nulla, mi ha solo scritto un messaggio privato sui social per congratularsi con me. L’ho apprezzato molto”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.