La Juventus può contare su un gran numero di calciatori, non solo quelli della prima squadra ma anche diversi prospetti e giocatori più esperti che fanno parte del gruppo Under 23, nell'elenco figura anche il portiere Timothy Nocchi. La squadra dovrà fare i conti con l'assenza pesantissima del portiere che ha riscontrato un problema da non sottovalutare. La conferma è arrivata direttamente dal club bianconero con un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. "Gli accertamenti clinici e strumentali ai quali è stato sottoposto Timothy Nocchi presso il J|Medical a seguito del problema toracico riportato al termine della partita Juventus U23 – Pro Patria hanno evidenziato la presenza di uno pneumotorace sinistro. Sarà pertanto necessario un periodo di riposo di circa 30 giorni seguito da una graduale ripresa dell'attività sportiva".

Si è verificato un nuovo clamoroso caso di revenge porn nel mondo del calcio, ma questa volta la vittima è un uomo e non una donna come successo recentemente con l'ex concorrente del Grande Fratello Guendalina Tavassi. Secondo le ultime voci circolate il protagonista della brutta vicenda è stato un calciatore di Serie A, ex Sassuolo che attualmente gioca in un'altra squadra, il nome non è stato ancora reso noto. Secondo gli ultimi dettagli il calciatore sarebbe stato vittima di un ricatto tramite diffusione di immagini e video intimi sul web. Sotto accusa è finita una ragazza di 25 anni che adesso rischia di dover affrontare un processo.

Oggi è stato un giorno triste per il calcio, continuano a scendere le lacrime per la morte di Paolo Rossi. Episodio da condannare in Toscana. Secondo quanto apprende l'Ansa la sua casa, a Bucine, nella campagna toscana, è stata svaligiata. Al rientro la moglie Federica ha trovato il caos in casa a causa di un furto. Tra gli oggetti rubati un orologio proprio di Paolo Rossi e soldi. Il furto è stato scoperto da un collaboratore della famiglia Rossi, i ladri hanno forzato una finestra. Sono in corso accertamenti per individuare i responsabili.

Il Sun ha ripreso alcune dichiarazioni rilasciate da Dayane Mello su Mario Balotelli. "Una volta mi ha fatto trovare un centinaio di rose rosse in macchina e ha prenotato un ristorante solo per noi, con un tavolo in mezzo al ristorante, solo noi due. Abbiamo cenato, ci eravamo incontrati tre o quattro volte. Poi le rose che ho trovato in macchina quando siamo usciti. È molto romantico". L'attaccante però sembra smentire: "fake news", scrive sui social.