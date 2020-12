Tutte le notizie del giorno di calcio che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Il Milan ha in mente di regalare un difensore a Stefano Pioli, un calciatore già pronto per alti livelli ma anche di prospettiva. Kjaer è stato una bella sorpresa, ma è stato un pò condizionato dagli infortuni. Torna alla ribalta il nome di Ozan Muhammed Kabak che risponde perfettamente all’identikit. Si tratta di un classe 2000 ma che ha già dimostrato di essere una sicurezza e può ancora migliorare tantissimo dal punto di vista tecnico e fisico. Ad inizio carriera si è messo il mostra con il Galatasaray, poi il trasferimento in Germania, prima allo Stoccarda mentre adesso è un calciatore dello Schalke 04. Con la maglia della Turchia ha iniziato la trafila dall’Under 15 fino alla prima squadra. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Arrivano nuovi clamorosi aggiornamenti sull’esame farsa dell’attaccante Luis Suarez, il calciatore avrebbe confermato di avere saputo prima i contenuti della prova. L’uruguaiano è stato interrogato come testimone in videoconferenza, secondo le prime indiscrezioni la deposizione sarebbe stata interessante. Suarez era assistito da un interprete, dal suo manager e da un avvocato. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare nuove rivelazioni su una situazione che ha già fatto delle ‘vittime’: la rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli si è dimessa, indagato anche il dirigente della Juventus Fabio Paratici e Luigi Chiappero, avvocato del club bianconero. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’Atalanta deve fare i conti con situazione extra-campo, in particolar modo la lite tra il Papu Gomez e l’allenatore Gasperini, la rottura ormai è definitiva e l’argentino ha la valigia in mano per il mercato di gennaio. Alla vigilia della partita, l’allenatore Gasperini ha lanciato un’altra frecciata chiudendo la situazione. “Ne stiamo parlando da giorni e domani abbiamo una sfida importante. Dobbiamo preparare questa partita che sentiamo e la nostra attenzione è tutta rivolta lì, quindi se vogliamo parlare di calcio bene…”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Andrea Zenga è il figlio dell’allenatore Walter e ha iniziato una nuova avventura: è infatti un concorrente del Grande Fratello Vip e si candida ad essere un grande protagonista. Il programma entra sempre più nel vivo e gli appassionati avranno l’opportunità di trascorrente il Natale in compagnia dei concorrenti, la durata è stata infatti prolungata fino al mese di febbraio. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.