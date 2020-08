Notizie del giorno – Ancora calcioscommesse, tragedia per un portiere, reazioni social Friedkin [FOTO]

Le notizie più importanti della giornata di ieri, giovedì 6 agosto.

ANCORA OMBRA CALCIOSCOMMESSE – Un nuovo presunto caso di calcioscommesse. Stavolta siamo in Spagna, nella Segunda Division, e la partita finita nel mirino delle indagini è Deportivo La Coruña-Fuenlabrada. La particolarità del match? Non si è giocato. Infatti lo scorso 20 luglio sono stati riscontrati diversi casi di positività al Covid-19 tra le fila della squadra madrilena. La gara è in programma per il 7 agosto ma è scoppiato un caso: nelle ultime ore è trapelato un audio WhatsApp in cui Álex Bergantiños, capitano del Deportivo La Coruña, lasciava intendere una “scansata” contro gli avversari. La polizia ne ha voluto sapere di più e ha convocato il calciatore. Come riporta ‘derbyderbyderby’, nella conversazione si sente dire: “Non so che tipo di partita potrebbe essere. 1-0 e ci fermiamo…Non so come si possa fare”. Bergantiños ha spiegato che “l’audio è un esempio della stanchezza in cui viviamo. Siamo stati allontanati dalla competizione e ci è stata tolta la possibilità di essere alla pari con tutti gli altri. Non ho parlato con nessuno di altri club e giocheremo. E’ una codardia tirare fuori un audio privato, che sarebbe dovuto rimanere negli spogliatoi. Abbiamo detto prima di giocare che sarebbe un’ingiustizia sportiva qualunque cosa accada. Cosa succederebbe se giocassimo contro il Fuenlabrada e ci salvassimo? E’ una cosa sbagliata”. Il calciatore si è difeso aggiungendo che “ho la coscienza a posto e darò tutte le spiegazioni del caso. Non mi pento di nulla. È una conversazione che spiega come si sentono i giocatori”. Bergantiños ha dichiarato nella registrazione che gli avvocati del club hanno consigliato alla squadra di presentarsi con almeno otto giocatori professionisti per non alimentare sospetti sulla gara. Il Depor, ad oggi, sarebbe retrocesso (servono i tre punti per scavalcare il Numancia), mentre al Fuenlabrada serve una vittoria (a campionato concluso) per raggiungere i playoff e scavalcare l’Elche. Sono stati proprio gli ospiti a denunciare il tutto, dichiarandosi vittime e inoltrando il suddetto audio alle autorità. Difficile però credere, visti gli obiettivi ancora conseguibili, che il match non venga giocato “seriamente” dalle due squadre. (L’ARTICOLO COMPLETO)

TRAGEDIA PER UN PORTIERE – Incidente mortale tra Caldogno e Maddalene di Vicenza, dove un’auto si è immersa nel torrente Orolo dopo essere finita fuori strada cadendo in prossimità del ponte. A morire sul colpo è stato Davide Pilotto, un giovane di 23 anni conosciuto negli ambienti del calcio dilettantistico vicentino: ricopriva il ruolo di portiere nell’Isola Castelnovo. A riportare la drammatica notizia è ‘L’Eco Vicentino’. Prima ancora Pilotto aveva giocato nel Maddalene, nel Malo e nel Caldogno, dove era cresciuto. Ferita in maniera grave un’amica della vittima, estratta in extremis dai vigili del fuoco accorsi sul luogo della tragedia e che risulta in gravi condizioni di salute. Non si conoscono le dinamiche dell’incidente, ma non ci sarebbe il concorso di altri veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno utilizzato un’autogru per recuperare la vettura ribaltata nel corso d’acqua. Le forze dell’ordine indagano sulla dinamica del sinistro. (L’ARTICOLO COMPLETO)

REAZIONI SOCIAL FRIEDKIN – Una giornata dai due volti in casa Roma. Prima l’ufficialità del passaggio di proprietà (il club passa da Pallotta e Friedkin) poi la brutta prestazione della squadra di Fonseca contro il Siviglia, che vuol dire addio all’Europa League. Ma in casa giallorossa le attenzioni sono quasi tutte verso il nuovo patron. Tra reazioni e meme social, ecco tutta l’ironia del web nella FOTOGALLERY in alto. (L’ARTICOLO COMPLETO)