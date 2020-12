Tutte le notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. L’ex portiere Marco Amelia ha dovuto affrontare un vero e proprio calvario ed un’operazione. Nel corso della carriera ha indossato alcune maglie importanti, su tutte quella del Milan: l’esperienza con il club rossonero ha regalato sicuramente tante soddisfazioni. Dopo il ritiro ha fatto i conti con qualche problema di troppo, anche di salute. A svelarlo è proprio in diretto interessato in un’intervista riportata a Sky Sport, qualche giorno fa è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla schiena. “Al Chelsea ho iniziato ad avere problemi alla schiena e alle anche. Ho preparato un’operazione rimandata causa Covid, l’ho fatta la scorsa settimana. Ora sto bene, cammino con le stampelle, devo però rifare tutti i muscoli e sto lavorando nove ore al giorno”. (LE NOTIZIE DEL GIORNO).

La Champions League è sicuramente una delle competizioni più importanti legate al mondo del calcio, arrivano interessanti aggiornamenti legati alla prossima stagione. E’ in arrivo una vera e propria rivoluzione: il colosso Amazon ha ufficializzato l’acquisizione dei diritti per trasmettere in esclusiva le 16 migliori partite del mercoledì sera, la notizia nell’aria già da un pò di tempo ma adesso è arrivata la conferma. Nel contratto sono previste alcune condizioni: sarà presente sempre una squadra italiana e, eventualmente, fino alle semifinali. Sono stati acquisiti anche i diritti della Supercoppa per tre stagioni a partire dal 2021/2022. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’attaccante Andrea Petagna ha iniziato una nuova relazione d’amore, la fiamma del calciatori si chiama Caroline Donzella. Secondo alcune voci che stanno circolando negli ambienti di gossip, la coppia starebbe addirittura pensando di sposarsi, già la prossima estate a Capri. La ragazza è molto seguita sui profili social, sono infatti più di 80mila i follower. Gli ultimi scatti si confermano super sexy, Caroline è veramente bellissima ed il suo aspetto fisico non è passato di certo inosservato. Petagna ha fatto di nuovo colpo, un gol molto importante per la sua vita personale. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini della fidanzata.

Georgina Rodriguez continua ad infiammare il mondo del web, la fidanzata di Cristiano Ronaldo è sempre più bella. E’ uno dei personaggi più seguiti sul web, i follower sono più di 22 milioni. L’ultimo scatto è stato veramente mozzafiato, la modella si è fotografata in intimo sul divano e ha fatto impazzare proprio tutti, soprattutto il calciatore della Juventus: “mamma mia”, ha scritto in risposta lo juventino. In alto la FOTOGALLERY con tutte le sexy immagini di Georgina Rodriguez.