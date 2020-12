Le notizie del giorno, il calvario di Paolo Rossi prima della morte. La malattia, le complicazioni e la moglie

Tutte le notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. Arrivano guai per l’attaccante ex Milan Robinho. La Corte d’appello di Milano ha infatti confermato la condanna di 9 anni di carcere per violenza sessuale su una ragazza albanese che, nel 2013, aveva 23 anni. Il Santos, la sua ultima squadra, aveva deciso di metterlo fuori rosa perché in Brasile si era tornato a parlare del processo ed erano state pubblicate delle intercettazioni. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ un 2020 maledetto, è morto anche Paolo Rossi. A poche settimane dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, il mondo del calcio deve fare i conti con un altro gravissimo lutto. E’ stato uno dei migliori attaccanti italiani della storia e ha incantato ai Mondiali del 1982.

Paolo Rossi aveva 64 anni e da tempo lottava contro un male incurabile. Nelle prime ore della mattina sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio, la notizia ha veramente sconvolto tutti. Paolo Rossi è morto a Roma e secondo quanto riportato soffriva da un pò di un tumore ai polmoni. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Paolo Rossi ha dovuto fare i conti con un calvario, nato dalla scoperta della malattia. Al quotidiano “La Nazione” Rossano Rossi, fratello di Paolo, ha raccontato la malattia. “L’ho visto per l’ultima volta ieri, alle Scotte . Era entrato in coma, non mi ha riconosciuto. Era malato dalla primavera, colpito al polmone. Decise di non farlo sapere, di affrontare la malattia protetto dalla famiglia, senza clamori. Dalla malattia originaria se ne sono sviluppate altre, anche alle ossa, certo indotte dalla debilitazione che ogni giorno lo rendeva più vulnerabile. No, il Covid non lo ha colpito”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Federica Cappelletti è la moglie di Paolo Rossi. E' una giornalista e scrittrice, ha 48 anni ed è nata a Perugia. Si è laureata in Lettere Moderne, poi ha raggiunto la seconda laurea in Scienze della Comunicazione, è in arrivo anche la terza in Psicologia. Poi ha messo in mostra tutte le conoscenze diventando giornalista e scrittrice. In una delle ultime apparizioni in tv aveva parlato del rapporto con l'ex calciatore, una vita trascorsa lontana dalle luci dei riflettori.