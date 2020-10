Le notizie del giorno – Il Coronavirus è tornato a preoccupare il mondo, un pò ovunque sono infatti aumentati i casi positivi. La decisione in Repubblica Ceca è stata quella di sospendere il campionato, la scelta potrebbe avere un impatto molto pesante anche in Europa League sullo Sparta Praga, avversario del Milan. Per disputare la partita contro il Lille, il club ha ottenuto un via libera che per il momento è parziale: infatti riguarda solo la prossima gara e non tutta la competizione. Il Ministero della Salute ceco ha completamente vietato l’ingresso degli spettatori allo stadio, sarà consentito l’accesso di 350 persone. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ una situazione veramente delicata in casa Livorno, la squadra è impegnata nel campionato di Serie C e nell’ultima giornata ha conquistato un punto in trasferta contro l’Olbia. E’ sempre più incerto il futuro societario e nelle ultime ore si è verificato un episodio veramente da condannare. Una testa di maiale e tre croci sono state posizionate sul terreno di gioco dello stadio Armando Picchi di Livorno accompagnate da uno striscione: “pagherete tutto, pagherete caro”. La denuncia ai carabinieri è arrivata direttamente dal custode dell’impianto, si è subito impegnato a chiamare il 112 dopo la macabra scoperta. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Ines Trocchia è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle sei. La modella e influencer ha parlato un po’ di sé – “Che momento è per chi fa il mio lavoro? Sicuramente non il migliore, soprattutto per chi come me lavora a livello internazionale. E’ diventato tutto complicato, l’America ha chiuso i confini per i prossimi sei mesi, molti Stati ti mettono in quarantena, magari per un giorno di lavoro devi farti la quarantena quando vai e la quarantena quando torni. Non è facile. Il disagio è per tutti, bisogna rimanere positivi, ma nella mia sfera professionale i disagi sono stati tantissimi. Si vive un periodo di incertezza, di frustrazione, molte cose saltano, altre restano sospese. Bisogna restare tranquilli, sicuramente. Sperando che presto si torni alla normalità. Per chi lavora nel mondo dello spettacolo è davvero dura”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).In alto la FOTOGALLERY con le immagini.

Cristiano Ronaldo continua la quarantena dopo la positività al Coronavirus, nel frattempo la fidanzata Georgina Rodriguez ha conquistato anche Parigi. Intervistata da Paris Match la modella ha svelato alcuni retroscena sul calciatore portoghese. “È stato amore a prima vista. Ci siamo incontrati per la prima volta per strada a Madrid quando stavo tornando a casa, senza avere il coraggio di parlarci. Qualche tempo dopo è venuto a fare acquisti nella boutique di lusso dove lavoravo come commessa. Poi il destino ci ha riuniti di nuovo a una festa. È qui che abbiamo parlato per la prima volta”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). In alto la FOTOGALLERY con le immagini.