Le notizie del giorno, caos alla Roma. Calciatore in fuga dai tetti, la trasformazione di Fernando Torres

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. C’è confusione in casa Roma. Si è verificato un altro grave episodio dal punto di vista regolamentare, Fonseca ha effettuato 6 sostituzioni e non è consentito dalle regole. E’ il secondo errore dopo quello che è costato un punto contro il Verona in campionato per il caso Diawara. A preoccupare è però il periodo nero della squadra che non sembra in grado di reagire e rispondere alla richieste tattiche del suo allenatore. E’ andato in scena un vertice notturno tra Dan e Ryan Friedkin e il nuovo general manager Tiago Pinto: la decisione immediata è stata quella di confermare Fonseca per la partita contro lo Spezia, servirà una prestazione di livello ma soprattutto i tre punti. L’esonero di Fonseca sarebbe un fallimento, anche dal punto di vista economico. Sono tre i nomi valutati in caso di ribaltone: il preferito è Massimiliano Allegri, ma dovrà essere garantito un progetto vincente. Alle spalle un altro ex Juventus Maurizio Sarri e infine il ritorno di Luciano Spalletti. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La figuraccia non è andata giù ai dirigenti della Roma che hanno deciso di prendere alcuni provvedimenti. Nella giornata di oggi è andato in scena un vertice a Trigoria, è arrivata una durissima decisione: la Roma ha sollevato dal loro incarico con effetto immediato il team manager Gianluca Gombar e il Global Sport Office Manolo Zubiria. Fonseca invece si giocherà tutto ancora contro lo Spezia. (LA NOTIZIE NEL DETTAGLIO).



Le notizie del giorno, la disavventura di Embolo e trasformazione di Fernando Torres

Una scena da film. Il protagonista è stato Breel Donald Embolo, calciatore del Borussia Monchengladbach: il giocatore è stato sospeso a causa di un episodio veramente incredibile e non ha partecipato alla gara contro il Werder Brema in seguito al provvedimento. Il giocatore svizzero avrebbe partecipato ad un party insieme ad altre persone e, una volta scoperto dalla Polizia, provato a scappare dalla finestra e dai tetti. Embolo ha deciso di chiarire: “ho sbagliato perché non ho rispettato le leggi sulla prevenzione del Covid, ma non è vero che ho partecipato alla festa. Ero solo nelle vicinanze del luogo nel quale si è svolta la festa”. L’allenatore Marco Rose: “credo alla versione del giocatore. Anche perché mi chiedo come nasca questa ricostruzione. L’ha visto il giornalista? Credo che gli avvocati di Embolo si muoveranno”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Fernando Torres si conferma in grandissima forma. L’ex calciatore ha pubblicato sui profili social un video in cui dichiara di essere brand ambassador di AW8, marchio molto noto in Asia. Non è passata inosservata la sua trasformazione fisica. Fernando Torres è più muscoloso che mai, segno che gli allenamenti hanno portato risultati inaspettati. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.