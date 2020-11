Le notizie del giorno – Il caos tamponi in Serie A, le positività e la rivelazione sulla rottura Satta-Boateng

Le notizie del giorno – Si complica la situazione in casa Lazio in relazione alla questione dei tamponi. Ad aggiungere un nuovo pesante tassello è stata la Asl Roma 1, l’autorità sanitaria competente per i calciatori biancocelesti e già oggetto di indagine della Procura federale. Secondo quanto emerge e riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ la Asl in questione ha avuto con la Lazio soltanto interlocuzioni telefoniche: inizialmente i biancocelesti avevano contattato la Asl Roma 4 che però ha spiegato che quella competente fa riferimento alla residenza dei positivi, successivamente non sono seguite comunicazioni formali sulle positività. In Italia esiste l’obbligo di comunicare alle autorità sanitarie qualsiasi caso di Covid e la Procura si sta focalizzando proprio su questo aspetto. C’è il caso Immobile. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Si è verificato un nuovo caso di Coronavirus in Serie A, si tratta del calciatore della Roma Edin Dzeko. Il bosniaco sarà costretto a saltare la partita di campionato contro il Genoa. La conferma è arrivata direttamente dall’attaccante con un post pubblicato sui social. “Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Anche Roberto Mancini è positivo al Coronavirus. E’ quanto riporta un comunicato ufficiale della Figc. Il c.t. della Nazionale azzurra, asintomatico, si trova già in isolamento nella propria abitazione a Roma. L’Italia dovrà giocare tre partite: contro l’Estonia l’11 novembre in amichevole poi la Nations League contro Polonia (15/11) e Bosnia Erzegovina (18/11). Contro l’Estonia non sarà in panchina. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Assenze pesantissime in casa Lazio in vista della partita del campionato di Serie A contro la Juventus. Il club biancoceleste ha deciso di sottoporre a nuovi tamponi i calciatori, tra questi anche Immobile, Lucas Leiva e Strakosha che erano risultati positivi il 2 novembre: come riporta la Gazzetta dello Sport è emersa la positività di tre calciatori. Ancora è sconosciuta l’identità dei giocatori. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Si parla di una nuova rottura tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng. Il calciatore ha iniziato una nuova avventura con la maglia del Monza con l’obiettivo di tornare nel campionato di Serie A. Ma dal punto di vista personale la situazione è sempre più incerta, iniziano a circolare voci veramente clamorose sul possibile divorzio. Secondo il giornale ‘Chi’, Melissa Satta avrebbe chiesto una pausa di riflessione al giocatore per pensare seriamente al loro futuro insieme. “I gossip parlano di un tradimento del calciatore, addirittura con la compagna di un suo ex collega ai tempi del Milan, ma sono soltanto chiacchiere che non trovano riscontro”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Il Grande Fratello Vip continua a regalare colpi di scena. Arrivano aggiornamenti sul fronte del gossip che hanno del clamoroso. Secondo quanto riporta Giornalettismo è crisi tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, l’amore tra la coppia dura da tempo ma ci sarebbe un momento di riflessione. Secondo le indiscrezioni del giornale la compagna dell’ex calciatore ha ricevuto su Instagram un messaggio anonimo da un profilo fake che segnalava strani movimenti notturni di Bettarini dalla camera di Giulia Salemi, altra concorrente pronta ad entrare nella casa. Nicoletta ha pubblicato una foto di un bacio con Bettarini, la notizia è dunque tutta da verificare. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.