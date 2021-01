Le notizie del giorno, due casi al Milan. Esonero in Serie A, le foto di Marika Fruscio

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. Dopo le prime indiscrezioni in mattinata sulla positività di Calhanoglu e Theo Hernandez, è arriva la conferma del Milan con un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club. Si tratta di una tegola clamorosa per l’allenatore Stefano Pioli che perde due pedine fondamentali per le prossime partite, a partire da quella di domani contro il Cagliari. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le rassicurazioni del presidente Cairo dopo il pareggio contro lo Spezia non hanno trovato conferma, il Torino avrebbe deciso per l’esonero dell’allenatore Giampaolo. Il rendimento dall’inizio del campionato è stato troppo deludente, in 18 partite i granata hanno totalizzato appena 13 punti frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e ben 9 sconfitte, un rendimento assolutamente da retrocessione diretta. La partita contro l’11 di Italiano è stata assolutamente negativa, anche dal punto di vista della prestazione. Al suo posto arriva Davide Nicola. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Napoli ha dominato in Serie A. Prestazione perfetta della squadra di Gennaro Gattuso che ha vinto nettamente contro la Fiorentina, 6-0 il risultato finale grazie ad un fantastico Insigne che ha messo a segno una doppietta e fornito assist meravigliosi. In gol anche Demme, Lozano e Zielinski, preziosissima anche la partita di Petagna.