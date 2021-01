Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. La Roma continua a fare i conti con il caso Edin Dzeko. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ Fonseca ha dalla sua parte tutta la squadra, tranne Dzeko, Fazio e Juan Jesus che al momento si trovano fuori rosa e sono sul mercato. Tutti gli altri hanno dimostrato di voler salvare la panchina dell’allenatore e in questi giorni hanno dimostrato solidarietà. La squadra ha una chat e sono arrivati tanti messaggi a favore dell’allenatore. Nella giornata di ieri Edin Dzeko ha chiesto di rientrare in gruppo, Fonseca ha detto no ed il bosniaco non ha gradito. Sempre secondo quanto riporta il Corriere l’attaccante avrebbe insultato l’allenatore davanti a tutti negli spogliatoi, dopo Roma-Spezia di Coppa Italia, sono volate parole pesanti. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ sempre più caldo lo scambio tra Dzeko e Sanchez. Inter e Roma sono in piena trattativa per concludere l’operazione di calciomercato. Nella giornata di oggi è andato in scena un incontro a Milano tra Ausilio e Tiago Pinto. Si sono registrati evidenti passi in avanti, si sta parlando di uno scambio di prestiti, il problema riguarda una leggera differenza di ingaggi con il bosniaco che guadagna qualcosa in più. Previsto un nuovo aggiornamento per la giornata di domani, nel frattempo sia Fonseca che Conte hanno dato l’ok al trasferimento. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Cristiano Ronaldo non è sceso in campo nel match di Coppa Italia contro la Spal, la Juventus è riuscita a conquistare la qualificazione anche senza il suo campione. Il portoghese ha festeggiato il compleanno dalla fidanzata Georgina Rodriguez andando a Courmayeur. A causa della pandemia da Coronavirus è vietato cambiare regione se si è in zona arancione: è il caso anche del Piemonte. I carabinieri del Gruppo Aosta stanno effettuando tutte le verifiche del caso ed a breve potrebbe arrivare un provvedimento. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Carolina Marcialis ha deciso di infiammare il mondo del web, l’ultimo scatto è veramente da capogiro. La moglie di Antonio Cassano ha deciso di accendere i follower su Instagram (sono 119mila) con uno scatto mozzafiato. Il selfie mette in mostra il fisico, Carolina indossa un intimo sexy e scarpe da ginnastica. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.