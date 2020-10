Le notizie del giorno – Scoppia un clamoroso caso al Real Madrid. I Blancos sono reduci dal successo in campionato contro il Barcellona, mentre in Champions League c’è preoccupazione con il serio rischio di essere eliminati già dalla fase a gironi. La situazione all’interno dello spogliatoio non è buona, come dimostra un episodio che si è verificato durante la partita contro il Borussia M’Gladbach. Nell’intervallo della partita Benzema è stato sorpreso dalle telecamere a parlare con il compagno Mendy, il labiale del francese contro il compagno Vinicius è sorprendente: “non passategliela! Giuro sulla vita di mia madre che sta giocando contro di noi”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una brutta storia che arriva direttamente dalla Premier League. Sono arrivate pesantissime minacce di morte nei confronti del portiere Jordan Pickford, l’estremo difensore è accusato di aver messo fuori causa il difensore del Liverpool Van Dijk. Il calciatore olandese ha subito un impatto durissimo proprio con Pickford e sarà costretto a rimanere lontano dal campo di gioco per tutta la stagione. I tifosi dei Reds si sono infuriati e hanno attaccato l’inglese sui social. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ tornato l’amore tra Jeremy Menez ed Emilie Nef Naf. L’attaccante francese della Reggina si è trasferito in Calabria con tutta la propria famiglia, ha portato con sé anche la bellissima modella e nota influencer. Molto conosciuta infatti sui social, Emilie vanta oltre 670mila followers su Instagram. E’ sulla nota piattaforma che condivide i suoi prodotti, integratori alimentari ottimi per la salute: “in Francia ho un salone di bellezza e sono un’imprenditrice, ho realizzato il sogno che avevo da bambina, cioè quello di diventare una donna in carriera”. (L’INTERVISTA).In alto la FOTOGALLERY.

La foto di Emily Ratajkowski è stata molto apprezzata dal mondo del web, la modella si è fotografata completamente nuda e ha messo in mostra il pancione. Anche Sarah Nile è incinta, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di copiare Emily e ha pubblicato su Instagram uno scatto come quello di Emily. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta del primo figlio, nel 2017 ha sposato l’imprenditore Pierluigi Montuoro. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.