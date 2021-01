Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Antonio Cassano non è mai banale. L’ex calciatore analizza la prima parte del campionato di Serie A, la stagione è entrata sempre più nel vivo e sono in arrivo nuove interessanti indicazioni sia per le zone alte della classifica che per quelle basse. Nel consueto appuntamento serale su Twitch con la Bobo TV, Antonio Cassano si è come al solito scatenato. Il primo pensiero è sul Napoli: “Se il Napoli vince contro lo Spezia 7-1 o 8-2, nessuno può dire niente perché ha tirato 30 volte in porta e si è mangiato l’impossibile. Gattuso dice delle cose molto importanti: questa squadra qui non ha preso il carattere dell’allenatore. Al Napoli ora manca qualcosa e cioè: ci sono tanti scontenti. Perché quelli in scadenza non devo farli giocare? Io li faccio giocare perché li pago. Metti dentro Milik che ti può dare un grande aiuto in questo momento”. Una frecciata anche alla Juventus: “In Milan-Juve sul 2-1 per il Milan c’è un errore grave, lì Bentancur deve andare fuori. L’azione era pericolosissima, fallo molto importante devi dare il secondo giallo. Il Var interviene quando gli pare? È stata una gravissima mancanza per il Milan”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il ritorno nel mondo del calcio di Carlo Tavecchio. L’ex presidente della Figc si era dimesso dopo la debacle dell’Italia e la mancata qualificazione al Mondiale del 2018. Adesso è stato eletto presidente del Comitato Regionale Lombardia dei Dilettanti. Le elezioni si sono tenute oggi via online, in totale ha raccolto 380 voti contro i 366 per Alberto Pasquali. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, Gasperini sul Papu Gomez e le foto di Francesca Brambilla

Atalanta da impazzire nella partita del campionato di Serie A contro il Benevento, terza vittoria consecutiva per la squadra nerazzurra che torna pienamente in corsa anche per la corsa scudetto. Il tecnico Gasperini ha parlato dei momenti di tensione ai microfoni di Sky Sport, è stato affrontato anche l’argomento del Papu Gomez. “Abbiamo vissuto grandi momenti anche con lui, la sua esclusione è una scelta dettata dal fatto che avevo bisogno di trovare un altro tipo di squadra, perché in quel momento stavamo soffrendo. E’ stato solo un motivo tecnico, dato che il centrocampo soffriva e volevo aiutare più De Roon e Freuler. Una cosa che abbiamo sempre fatto ma ad un certo punto però non è stata più accettata. Lui non si è adattato”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Francesca Brambilla infiamma il mondo del web con scatti veramente sexy che hanno attirato l’attenzione dei fan. Su Instagram sono infatti 1 milione i follower che hanno avuto modo di apprezzare la sua bellezza. L’ultimo scatto è veramente da capogiro: la neve sullo sfondo rende il paesaggio bellissimo, ma l’attenzione dei follower ricade su Francesca Brambilla, foto in idromassaggio, topless e lato B in bella mostra, l’immagine ha scatenato le reazioni, tantissimi i like ed i commenti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.