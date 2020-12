Tutte le notizie del giorno che riguardano il calcio italiano ed estero. Cavani è stato accusato dalla federcalcio inglese per condotta razzista in relazione ad un termine utilizzato sui profili Instagram. Il calciatore del Manchester United avrebbe scritto: “gracias negrito!”, in risposta ad una Storia su Instagram, poi il commento era stato cancellato. Sono stati effettuati gli accertamenti del caso e sono in corso nuove indagini sulla vicenda. Cavani dovrà difendersi dalle accuse entro i primi giorni del 2021. “Sono totalmente contrario al razzismo e ho cancellato il post non appena mi è stato spiegato che poteva essere interpretato in modo diverso. Mi scuso sinceramente per questo”, ha spiegato Cavani in una nota pubblicata. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Non mancano i problemi fuori dal campo per l’attaccante Leao. Il milanista si è guadagnato le prime pagine dei quotidiani portoghesi per il pignoramento dei beni in patria, la vicenda risale al 2018 ed in coincidenza con l’addio allo Sporting. Il Tas ha obbligato Leao a pagare 16,5 milioni di euro al suo vecchio club dopo lo svincolo unilaterale causato dall’aggressione di alcuni tifosi. Per adesso sono stati pignorati i beni per un valore di 35mila euro. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Si continua a parlare del caso tra Psg e Basaksehir, la partita di Champions League è stata inizialmente sospesa per presunte offese di razzismo da parte del quarto uomo nei confronti di un calciatore della squadra ospite. La sfida poi si è disputata il giorno successivo e ha visto il dominio del club francese. A distanza di giorni arrivano nuove rivelazioni: Demba Ba, attaccante della squadra turca ha deciso di ricostruire l’accaduto. Il calciatore Demba Ba ha svelato alcuni retroscena a TRT World. “È inaccettabile. Tuchel ha discusso con un paio di componenti della nostra squadra e ci ha dato la colpa per quello che è accaduto. È un problema suo, non mio”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il matrimonio tra Dzemaili e la bella Erjona Sulejmani è naufragato, la decisione in comune è stata quella di prendere due strade diverse. La modella nel frattempo continua a scatenarsi sui profili social, in particolar modo fa impazzire i quasi 300mila follower sul profilo Instagram. L’ultimo scatto è da impazzire, mette in mostra il Lato B, questa la didascalia: “Il passato è alle spalle, imparare da esso. Il futuro è davanti, preparatevi. Il presente è qui”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le sexy immagini.

L’attaccante Graziano Pellé è legato dal punto di vista amoroso ed ormai fa coppia fissa con la bella fidanzata Viky Varga. Si tratta di una modella bellissima che è seguitissima sui profili social, su Instagram sono addirittura 511mila i fan. La ragazza è pronta a seguire l’attaccante in qualsiasi città, l’obiettivo principale è quello di trovare una destinazione in Italia. Nel frattempo si scatena sul web, Viky Varga ha pubblicato scatty super sexy in intimo ed in abito serale. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.