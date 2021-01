Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Un argomento principale in casa Inter è rappresentato dalla cessione del club. Continuano le trattative per l’acquisto della maggioranza, mentre l’opzione per le quote di minoranza sono da escludere. Negli ultimi giorni sta prendendo sempre più spazio il progetto Bc Partners. L’obiettivo è creare una struttura in grado di garantire un progetto a lungo termine, secondo il Corriere dello Sport l’idea è affidare il compito di amministratore delegato unico ad una figura di altissimo profilo, ma con una precisa riconoscibilità interista, non si andrà dunque a pescare all’estero. Poi il club sarà diviso in aree, ciascuna con un responsabile. L’intenzione è sistemare i conti dopo i problemi nati a causa della pandemia da Coronavirus, i debiti infatti lasciano spazio a pochi investimenti nel breve periodo. L’idea è puntare sugli incassi dello stadio, ma anche in questo caso servirà del tempo. L’intenzione è seguire la strategia del Milan, niente mega acquisti ma solo innesti in prospettiva ma già pronti per alti livelli. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli ultimi aggiornamenti

Si continua a parlare della lite tra Ibrahimovic e Lukaku che è andata in scena nella partita dei quarti di finale di Coppa Italia tra Inter e Milan. L’episodio ha portato alla reazione anche del Codacons, che ha così avanzato questa richiesta alla Rai: “dopo gli insulti razzisti da parte di Ibrahimovic nel corso del diverbio con Lukaku appare impensabile far intervenire il calciatore come ospite d’onore al Festival. La RAI rischierebbe infatti di far passare l’errato messaggio che l’azienda avalli il razzismo, dando un posto d’onore ad un calciatore che si è reso protagonista di un episodio odioso. Al contrario Sanremo, così come lo sport e gli spettacoli in generale, dovrebbe essere tempio dell’uguaglianza e del rispetto di ogni individuo e di ogni diversità. Per tale motivo inviamo oggi una formale diffida alla RAI, dove si chiede, nel caso in cui il Festival dovesse svolgersi regolarmente, di non consentire la partecipazione di Ibrahimovic alla kermesse”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Come anticipato da CalcioWeb in data 25 gennaio, il Napoli ha piena fiducia in Gennaro Gattuso. Il rendimento della squadra azzurra è stato nel complesso positivo, è vero che Insigne e compagni hanno dovuto fare i conti con qualche passo falso a sorpresa ma la classifica è ancora interessante. Le voci su un possibile esonero dell’allenatore ex Milan non trovano conferma come dichiarato dal Napoli con un comunicato ufficiale.

