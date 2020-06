Le notizie del giorno – Coming-out del calciatore, confronto in casa Juve e drammatico incidente

Le notizie del giorno – Dopo i due 0-0 consecutivi in Coppa, che hanno però comportato la sconfitta in finale, la Juventus si è rilanciata in campionato sbancando per 0-2 Bologna con le reti di Dybala e Ronaldo. Si è cercato di prendere per buoni tutti gli aspetti positivi post ripresa: il ritorno al gol, la solidità difensiva, la “ritrovata” soluzione Bernadeschi. Ma c’è ancora tanto da lavorare e la squadra sta provando a fare il possibile per trovare un po’ più di continuità, anche grazie all’aiuto dei senatori, in particolar modo Chiellini, Bonucci e Buffon. A tal proposito, la Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha svelato un retroscena relativo al confronto tra Buffon e Cristiano Ronaldo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il calcio femminile piange la morte di Arianna Varone, 21 anni, centrocampista della Riozzese, squadra da poco promossa nel campionato di Serie B. La calciatrice è rimasta coinvolta in un incidente stradale in provincia di Pavia, il motorino è finito contro un camion, lo scontro è stato duro e Arianna ha battuto la testa. La dinamica è ancora tutta da chiarire, i soccorsi sono stati inutili e la ragazza è morta poco dopo l'impatto. Ha giocato nel settore giovanile del Milan e dell'Inter, il suo ruolo era centrocampista.

Negli scorsi giorni Troy Deeney, capitano del Watford, ha spiegato che secondo lui c'è almeno un giocatore omosessuale in ogni squadra, ma che si esce allo scoperto solo dopo il ritiro dal professionismo. E infatti dopo trent'anni da Justin Fashanu, che nel 1990 aveva dichiarato la propria omosessualità subendo una persecuzione che lo portò al suicidio, arriva il coming-out di Thomas Beattie, ex calciatore delle giovanili dell'Hull City. Una carriera spesa in Nord America, tra Usa e Canada, che si è bruscamente interrotta per un infortunio alla testa nel 2015. In un'intervista a 'ESPN', Beattie ha dichiarato: "Non ho mai pensato di fare coming-out mentre ancora giocavo. Sentivo letteralmente di dover sacrificare qualcosa, o la persona che sono o lo sport che ho sempre amato. Ho usato il calcio come via di fuga e in molti modi mi ha salvato, finchè non ho raggiunto un punto in cui ho avuto una crescita personale. Ma la società mi ha insegnato che la mascolinità è legata alla sessualità e che quindi, visto che ero un atleta che faceva uno sport fisico, mi sembrava una contraddizione enorme".

Emily Ratajkowski si fa bionda. La supermodella, simpatizzante della Juve, ha cambiato look e si è mostrata sui social facendo impazzire i numerosissimi fans. E, oltre ai capelli, a catturare l'attenzione degli ammiratori è il costume indossato dalla Ratajkowski. Un due pezzi striminzito che esalta le sue curve e non lascia spazio all'immaginazione.