Notizie del giorno – La compagna di Maxi Lopez in topless, 10 positivi al Covid e partita rinviata, paura Karsdorp

Le notizie più importanti della giornata di ieri, lunedì 10 agosto.

LA COMPAGNA DI MAXI LOPEZ IN TOPLESS – Maxi Lopez si prepara per una nuova esperienza, l’attaccante è pronto a ripartire dalla Sambenedettese. L’esperienza al Crotone è stata altalenante ma si è conclusa con la promozione nel massimo campionato. Adesso è già concentrato per questa nuova avventura con l’obiettivo di riuscire a fare la differenza. Al suo fianco anche la sexy ​Daniela Christiansson, la sua compagna. La modella svedese si sta godendo le vacanze e le foto pubblicate sui social non sono passate di certo inosservate. In particolar modo l’ultima foto ha lasciato il segno, Daniela si è fotografata in topless e perizoma. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti gli scatti che hanno infiammato il web. (L’ARTICOLO COMPLETO)

10 POSITIVI AL COVID E PARTITA RINVIATA – Nonostante una situazione molto preoccupante, in Brasile il calcio va avanti. E dopo i campionati statali ricomincia il Brasileirao. Ma c’è già il rinvio della prima partita: Goias-San Paolo. Dieci calciatori della squadra di casa, infatti, sono risultati positivi al Coronavirus a pochi minuti dal fischio d’inizio. Ben otto dei dieci giocatori coinvolti erano inseriti nell’undici titolare. Una scoperta tardiva, perché i test di metà settimana erano stati spediti alla federazione, ma erano stati considerati non validi perché non erano stati impacchettati nella maniera giusta. Sono state effettuate le controanalisi, che hanno confermato i dieci positivi giusto a dieci minuti dall’orario previsto per il calcio di inizio. Il presidente della commissione medica ha spiegato a ‘SportTV’: “Per non far saltare il match abbiamo aspettato il più possibile, ma quando sono arrivate le controanalisi abbiamo preso una decisione. A quel punto, la salute veniva prima di tutto”. (L’ARTICOLO COMPLETO)

FIGLIO DI KARSDORP RICOVERATO – Tornato dal prestito in Olanda al Feyenoord, Rick Karsdorp si sta allenando con la Roma da qualche settimana. Ma anche se il suo dovrebbe essere solo un passaggio nella Capitale, il terzino ha ben altro per la testa. Infatti il piccoletto di casa Karsdorp, Kylian, era ricoverato all’ospedale Bambin Gesù per problemi di salute. Fortunatamente il bimbo sta meglio e il terzino giallorosso e la sua compagna possono tirare un sospiro di sollievo. La Roma ha mantenuto il massimo riserbo sulla vicenda ma è anche rimasta vicina a Karsdorp. L’olandese ha ancora due anni di contratto con i giallorossi, ma dovrebbe viaggiare verso altri lidi. In pole c’è il Besiktas. (L’ARTICOLO COMPLETO)

LA CONFESSIONE DI DAVID SILVA – David Silva sempre più vicino alla Lazio. Lo spagnolo è impegnato in Champions League con il Manchester City, ma potrebbe prestare esordire in Serie A. Durante la cena di squadra per festeggiare la qualificazione ai quarti, rivela ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbe confidato ai compagni di voler andare alla Lazio per “vincere lo scudetto”. L’ennesimo obiettivo personale di una carriera costellata di successi. Triennale a quattro milioni di euro a stagione, bonus compresi e una serie di benefits che comprendono anche la possibilità di utilizzare un aereo privato per recarsi dalla famiglia in Spagna. Ma prima un altro obiettivo: provare a vincere la Champions con il City. Poi David Silva potrà concentrarsi sulla Lazio e sullo scudetto. (L’ARTICOLO COMPLETO)