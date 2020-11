Le notizie del giorno – Le condizioni di Maradona, 11 calciatori bloccati in ascensore e le foto di Eva Henger

Le notizie del giorno – Una premessa. E’ ancora troppo presto per parlare di calciomercato, considerando la stagione da poco iniziata ma soprattutto la situazione generale del calcio a causa della pandemia. Sono già arrivate indicazioni sulla Juventus di Andrea Pirlo, l’allenatore dovrà sistemare la difesa ed in questo caso il ritorno di de Ligt sarà fondamentale, bene in attacco con tantissime soluzioni, mentre il punto interrogativo più grande riguarda il centrocampo: manca il calciatore in grado di fare la differenza dal punto di vista fisico e qualitativo. Un calciatore alla Pogba insomma. Proprio ieri il responsabile dell’area tecnica della Juventus Fabio Paratici ha aperto ad un possibile ritorno. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ stata una trasferta da incubo per il Psg. Il club francese è uscito sconfitto nella partita della terza giornata della fase a gironi di Champions League, 2-1 il risultato finale contro il Lipsia che ha complicato la qualificazione, il rischio concreto è quello di un nuovo fallimento. Non sono mancati i momenti di nervosismo e tensione anche prima della partita. Moise Kean e altri 10 compagni di squadra sono infatti rimasti bloccati in ascensore a Lipsia per un’ora: si tratta di Kimpembé, Paredes, Kurzawa, Di Maria, Marquinhos, Fadiga, Diallo, Gueye, Dagba e Ruiz-Atil: necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno liberato i calciatori. In basso il video.

Arrivano nuovi aggiornamenti che riguardano le condizioni di salute di Diego Armando Maradona. E’ stato diffuso il nuovo bollettino medico, Leopoldo Luque sottolinea che “il decorso continua a essere molto buono. La novità del giorno è che la Tac di controllo è stata eccellente. Siamo molto contenti e lui ha tanta voglia di andarsene dall’ospedale. L’idea è di tenerlo comunque qui almeno un altro giorno anche se pure per i medici della clinica ci sarebbero le condizioni per dimetterlo”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Elisabetta Gregoraci fa sempre molto discutere. La concorrente del Grande Fratello Vip si prepara per la prossima puntata e l’ex moglie di Flavio Briatore è un’assoluta protagonista. E’ un momento difficile con Pierpaolo Pretelli, gli ultimi giorni sono stati di grande tensione. Nelle ultime ore è scoppiata la polemica in seguito ad un dialogo tra Elisabetta Gregoraci e la contessa De Blanck, con riferimento a Cecilia Rodriguez, la sorella della più famosa Belen. “Ma cosa vuol dire andare oltre? Tromb***e sotto le lenzuola? Ma quello non si può fare. Una persona di livello non lo fa, lo può fare Cecilia Rodriguez che è sciolta e tutto quanto”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

Eva Henger ha cambiato vita. Dopo essere stata protagonista di film porno ha deciso di abbandonare l’hard e si è messa in mostra nel mondo della televisione, in alcune occasioni anche come ospite e opinionista. E’ sposata con Massimiliano Caroletti e proprio il marito ha fotografato la showgirl in un momento veramente ‘caldo’. L’ungherese ha pubblicato sul profilo Instagram uno scatto ad alto tasso erotico, Eva Henger è completamente nuda in vasca. I fan hanno apprezzato tantissimo, come dimostrano i tanti like e commenti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le sexy immagini, tanti scatti realizzati proprio dal marito.