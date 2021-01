Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. Antonio Conte è l’allenatore dell’Inter o della Juventus? Si avvicina il big match della 18esima giornata del campionato di Serie A, una sfida in grado di fornire indicazioni per la lotta scudetto. Alla vigilia di Juventus-Inter ha parlato Antonio Conte e le dichiarazioni ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri. “La Juventus rappresenta un parametro per tutte, considerato che in questi anni ha stradominato in Italia. Quando vuoi capire a che livello sei, inevitabile paragonarti alla Juventus. Dobbiamo avere grandissimo rispetto nei confronti di chi vuole continuare a dominare per il decimo anno di fila. Li rispettiamo per ciò che hanno fatto. Negli anni passati poi non c’è stata storia: noi l’anno scorso abbiamo accorciato a livello di punteggio, speriamo anche quest’anno di poter fare lo stesso. Prima la Juve dava 20-25 punti di distacco alle concorrenti e non era una bella cosa”.

Andrea Pirlo esalta l’allenatore dell’Inter Conte: “Da Conte ho imparato tanto, gli sono grato, mi ha insegnato tante cose e mi ha fatto venir voglia di fare l’allenatore. Ha un grande spessore anche umano, ma domani saremo avversari. Abbiamo due caratteri diversi, forse per questo siamo sempre andati d’accordo. Ci siamo sentiti a inizio campionato, restano grande stima e grande affetto. Ha fatto la storia della Juventus e mi ha dato tanto. Cerca di togliere pressioni sui suoi per metterla a noi ma vinciamo da nove anni ed è normale avere pressioni: anche loro sono stati costruiti per vincere lo scudetto, domani si affronteranno due squadre con la stessa ambizione”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Le notizie del giorno, le voci di gossip

La voce di gossip tra Romagnoli e Salemi è trapelata di recente al Grande Fratello Vip, all’esterno della Casa alcune ragazze hanno urlato il nome del calciatore del Milan, come per mettere in guardia Pierpaolo Pretelli che sta vivendo una relazione proprio con Giulia. La modella ha rivelato di non avere alcuna storia con il calciatore del Milan, secondo quanto emerso a Casa Chi il calciatore non ha gradito la situazione: “Smentisco la notizia su Alessio Romagnoli e Giulia Salemi. Lui è furioso, non sono mai stati insieme. Alessio non la segue nemmeno su Instagram ed è pure fidanzatissimo… non sono mai stati insieme. Notizia falsa”, ha confermato il giornalista Gabriele Parpiglia. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Gracia de Torres è una bellissima modella, si è messa in mostra in Italia anche come ex naufraga, è stata infatti una concorrente dell’Isola dei Famosi. Il suo profilo Instagram è sempre più seguito, i follower sono 483mila e hanno avuto modo di apprezzare la bellezza della spagnola. E’ legata sentimentalmente con Daniele Sandri, come dimostrano gli scatti pubblicati sui social. Le ultime foto con il fidanzato sono state veramente sexy. I due sono al mare, lei è come al solito bellissima con un costume che mette in evidenza le forme. Daniele non riesce a resistere tra baci e morsi all’altezza del seno. Tantissimi i like ed i commenti, la coppia è sempre più seguita ed apprezzata. Infine un’altra foto, i fidanzati si sono ripresi in una posa sexy. In alto la FOTOGALLERY con le immagini.