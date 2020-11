Le notizie del giorno – Altra brutta prestazione in casa Inter, la squadra nerazzurra non è andata oltre il pareggio contro il Parma ed il gol del 2-2 è arrivato in pieno recupero. L’assenza dell’attaccante Lukaku è stata pesantissima, senza il belga il reparto avanzato si è confermato deludente. Ma sono tanti i calciatori che stanno rendendo al di sotto delle possibilità ed aspettative, tra questi c’è anche il centrocampista Radja Nainggolan. In conferenza stampa Antonio Conte ha puntato il dito contro il belga per la sua cattiva prestazione: “non posso fare valutazioni, Nainggolan è entrato e potete giudicare la sua prestazion”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Sono stati momenti di paura per il tecnico della Roma Paulo Fonseca, vittima di un furto in villa. L’episodio è accaduto venerdì 30 ottobre: mentre il tecnico si trovava a dirigere l’allenamento della squadra e la moglie era in giro per la città una gang specializzata in furti di case si è introdotta nella villa dell’allenatore della Roma, sono stati rubati tre orologi ed alcuni oggetti preziosi per un valore di circa 100 mila euro. Sul posto è arrivata anche la Polizia scientifica. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Cristiano Ronaldo è tornato ed è risultato subito decisivo. Il portoghese ha realizzato una doppietta nel successo della squadra di Andrea Pirlo contro lo Spezia. Gli ultimi giorni sono stati difficili per il calciatore bianconero, prima la positività poi le polemiche per una frase sul Coronavirus (“il tampone è una cazzata”). Il calciatore è tornato sull’argomento: “Polemiche? Cristiano è tornato. Questo l’importante”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ passata la notte di Halloween, ma le ragazze del mondo dello spettacolo continuano a pubblicare scatti in maschera sempre più sexy. Ieri è stato il turno di Wanda Nara, la moglie dell’attaccante Mauro Icardi ha messo in mostra un lato A veramente da urlo. E’ arrivata anche la risposta di Viky Varga, la fidanzata dell’attaccante Graziano Pellè si conferma sempre più in grande forma. Lo scatto in maschera è da impazzire, la forma fisica è invidiabile per le altre donne. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Viky Varga.

Il Napoli ha iniziato bene la stagione e può togliersi grandi soddisfazioni in campionato ed in Europa. Può sorridere anche la sexy tifosa degli azzurri, Marika Fruscio. La nota showgirl non lascia nulla al caso e, in occasione della notte di Halloween, ha deciso di pubblicare uno scatto da capogiro. Il vestito in maschera è super sexy, Marika mostra le trasparenze del lato A, l’abito lascia poco spazio all’immaginazione. Le donne del calcio si sono scatenate nella notte horror, da Wanda Nara a Viky Varga, fidanzata dell’attaccante Pellé. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.