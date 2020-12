Tutte le notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio. Non è tutto rose e fiori in casa Inter. I nerazzurri devono fare i conti con un caso spinoso: Eriksen. Il danese è stato annunciato come il grandissimo colpo di mercato, in grado di fare la differenza ed aumentare la qualità della squadra. L’ex Tottenham è un calciatore sicuramente forte, anche tatticamente in grado di essere determinante. Ma per il momento rappresenta un vero e proprio mistero. Non gioca praticamente mai e quando chiamato in causa non risponde presente, un pò per mancanza di fiducia e un pò per una condizione fisica sempre molto precaria, avrebbe bisogno di giocare tante partite ravvicinate per raggiungere un buon livello. Ma nella partita contro il Bologna si è andato un pò ogni limite, Conte ha umiliato Eriksen. L’ingresso in campo al 91′ poteva e doveva essere evitato, il danese al fischio finale è tornato negli spogliatoi a testa bassa. Un grande allenatore deve essere in grado anche di gestire lo spogliatoio. In quest’occasione Conte ha sbagliato, demoralizzando un calciatore già con il morale sotto i tacchi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Continuano ad arrivare reazioni dopo la morte di Diego Armando Maradona. Il mondo del calcio continua a piangere il calciatore più forte di tutti i tempi, si sta provando a fare luce sulle cause del decesso dopo che sono emersi nuovi dettagli negli ultimi giorni. E’ partita anche la corsa all’eredità, si sta verificando una vera e propria guerra interna per il patrimonio dell’ex Pibe de Oro. Minuto dopo minuto emergono nuovi dettagli, alcuni clamorosi. Stefano Ceci è diventato un grande amico di Diego Armando Maradona ed è stato anche un suo manager. “Io per Diego ho vissuto la droga e la galera. Prima di conoscerlo non avevo mai fumato, non mi ero mai drogato, ma nel 2004, quando mi hanno arrestato per traffico internazionale di stupefacenti, mi hanno trovato sopra ogni soglia consentita” le confessioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. “Ho fatto il test tricologico, in cui i valori vanno da 5, 10, fino al 29, il massimo. Io avevo 29.2. Pur di stare a fianco di Diego, mi sono ammalato: mi drogavo con lui”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Roma non è andato oltre il pareggio contro il Sassuolo e Lorenzo Pellegrini sbotta. I giallorossi sono scesi in campo per la decima giornata del campionato di Serie A, 0-0 contro il Sassuolo, la partita è stata un pò deludente considerando la forza delle due squadre in lotta per le zone altissime della classifica. E’ stata decisiva l’espulsione di Pedro, l’ex Chelsea troppo ingenuo con una doppia ammonizione. Poi due gol annullati, uno per parte. Nel post partita è scoppiato un caso, quello di Pellegrini. Il calciatore ha pubblicato una storia durissima che non è passata inosservata, nel mirino è finito chi critica la squadra nonostante il buon rendimento in stagione. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

La fidanzata di Verratti Jessica Aidi si conferma in grandissima forma, sui social è molto seguita, su Instagram i follower sono più di 200mila. I suoi ricci non passano inosservati, ma soprattutto il fisico mozzafiato è molto apprezzato dai fan. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Jessica Aidi.