Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. L’attaccante Osimhen ha trascorso una notte tranquilla dopo il ricovero all’ospedale Papa Giovanni XXIII°di Bergamo. Il calciatore è ancora in osservazione, ma a breve dovrebbe essere dimesso. La tac ha evidenziato un trauma cranico e la decisione è stata quella di negare il ritorno immediato a Napoli. Domani dovrà sottoporsi a nuovi accertamenti. Adesso il calciatore del Napoli dovrà osservare un periodo di riposo e salterà sicuramente la partita di Europa League contro il Granada, dubbi sul recupero per la gara di domenica contro il Benevento. Osimhen non ricorda nulla dell’incidente, appena svegliato ha chiesto notizie sull’accaduto al medico. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una brutta storia che riguarda il mondo del calcio e che risale al 2019: Christoph Metzelder dovrà presentarsi a fine aprile in tribunale. L’accusa? Quella di essersi procurato e di aver successivamente inviato materiale pedopornografico. Nel dettaglio il calciatore ex Schalke avrebbe diffuso 29 fra immagini e video, secondo quanto riportato dai media tedeschi l’ex calciatore avrebbe girato i file anche di minorenni ad una donna di Amburgo. Fino al momento Metzelder ha respinto ogni tipo di accusa, qualche mese fa si parlava addirittura di ammissione di colpa. Adesso l’ex calciatore ha cambiato avvocato. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli ultimi aggiornamenti

Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Andrea Cossu. L’ex calciatore e adesso dirigente del Cagliari rimarrà in prognosi riservata almeno fino a martedì. E’ stato vittima di un incidente stradale e trasportato in ospedale, l’ex giocatore ha riportato traumi toracici e facciali, tra 24 ore ci sarà un nuovo aggiornamento. Nel frattempo i tifosi hanno esposto uno striscione: “Andrea lotta da ultras”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Zlatan Ibrahimovic è stato uno dei pochi a farsi vedere nel derby contro l’Inter, ma la sua prestazione non è stata comunque entusiasmante. Un calciatore della sua esperienza e della sua qualità dovrebbe prendere per mano la squadra. Al contrario è sembrato quasi rassegnato dalla superiorità degli avversari. E soprattutto continua a far discutere la decisione dello svedese di partecipare all’edizione di Sanremo. L’appuntamento andrà in onda nel periodo più importante della stagione dei rossoneri ed inevitabilmente condizionerà il rendimento del calciatore in campo. I tifosi non sono entusiasti della situazione e sul web non sono mancate le critiche: “è stato capace di svendersi per soldi”, ha scritto un utente. In alto la FOTOGALLERY con tutti i messaggi.