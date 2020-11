Le notizie del giorno – Dodici club di Serie A rischiano di saltare, Ventola e Cassano scatenano il caos

Le notizie del giorno – E’ allarme per il mondo del calcio italiano. La situazione economica (già difficile negli ultimi anni) è diventata drammatica a causa dell’emergenza Coronavirus e alcune società si trovano in difficoltà nel pagamento degli stipendi. I prossimi mesi saranno di sofferenza, i primi benefici potrebbero arrivare solo dalla prossima stagione, nel frattempo tutti i tesserati dovranno effettuare dei sacrifici per evitare ai club pesanti conseguenze. L’allarme è stato lanciato anche dal giornalista Mario Sconcerti, intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. “In un momento così delicato è difficile trovare regole comuni per club e nazionali. Quelle ci sono già: sono quelle dei governi e delle regioni, ma se le applichi al calcio non si gioca. Il sistema della bolla non funziona: le squadre hanno avuto talmente tanti contagiati che ormai saranno vicini all’immunità di gregge. In molte società i giocatori non stanno prendendo gli stipendi adesso… Sotto questo aspetto a Firenze siamo avvantaggiati, ma ci sono almeno dodici-tredici società sul punto di saltare”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il mondo continua la lotta contro il Coronavirus. L’ex attaccante dell’Inter Nicola Ventola ha scatenato il caos, nel dettaglio ha parlato del vaccino e della situazione negli Emirati Arabi. Ventola vive a Dubai e quindi conosce meglio di altri alcuni dettagli. “Questa nazionale di calcio degli Emirati Arabi con 1 giocatore alla mia sinistra che ha fatto la storia di questo paese e che conosco bene, avrebbe fatto il vaccino 2 giorni fa tutti i giocatori. Per fare un esempio di questa foto è come se Donnarumma, Barella e Immobile avessero fatto vaccino 2 giorni fa. Questi sono fatti non chiacchiere e non penso siano personaggi così influenti che prendano per fare le cavie. Detto questo a me non mi viene in tasca niente e capisco pure come tutti voi che ci sono e ci saranno sempre delle nazioni che per potere economico saranno sempre avanti e questo nulla togliere al nostro amato paese che sta facendo ne sono certo il possibile per risolvere questa pandemia. Anzi ben venga che qualcuno con la sua forza acceleri le cose. Questi sono fatti e sono su tutti i giornali qui … era per dare una fottuta SPERANZA di cui noi tutti abbiamo bisogno non per fare polemica. Grazie”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Antonio Cassano è innamorato di Leo Messi ed il paragone con Diego Armando Maradona ha creato tanti motivi di discussione. “Il record di finali con l’Argentina è di Messi, che ha fatto anche 70 gol, quanti ne ha fatti Maradona? Non più di 30”, scatenando tantissime critiche. E’ arrivata anche la reazione di Alessandro Renica, ex compagno del Pibe de Oro. “Insiste ? Ma di cosa parli tu ? Punto uno i Goal di Maradona sono unici ed irripetibili ancora oggi tutti si chiedono come posso averli realizzati autentiche “magie”(goal come quello cn la Juventus su punizione, goal con l’Inghilterra ai mondiali goal col Milan in mezzo a Baresi e Maldini sono perle che solo un genio con capacità tecniche non umane poteva realizzare) tale prodezze ancora oggi attraggano milioni di appassionati perché si rendono conto che nessuno giocatore nn hai mai neanche minimamente fatto”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Quando la pellicola è uscita nelle sale cinematografiche, si stavano concludendo i ruggenti anni ’80 e lei aveva appena compiuto 6 anni. Ma, durante l’incontro online organizzato da MOW – Men on Wheels in occasione del Motofestival virtuale di Moto.it, la conturbante Milena Mastromarino, in arte Malena, astro italiano dell’intrattenimento per adulti e volto noto al pubblico televisivo, ha reso omaggio alla scena più famosa della commedia cinematografica con Meg Ryan e Bill Crystal: “Harry ti presento Sally”. La solare attrice di Gioia del Colle (BA) è stata scoperta nel 2016 dal noto regista, attore e produttore internazionale di lungometraggi per adulti, Rocco Siffredi, ma a novembre 2020 ha parafrasato la famosa scena della “tavola calda” nella pellicola diretta da Rob Reiner nel 1989. Sembra Porno, ma non è. E trasmette l’allegria: in collegamento domestico con il direttore di MOW e con i tanti fan connessi alla diretta, la brillante star del cinema a luci rosse ha simulato, con sagace ironia, il raggiungimento dell’acme del piacere, a viva voce e in formato video, omaggiando l’interpretazione che rese tanto celebre l’attrice statunitense Meg Ryan. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini, in basso il video.

