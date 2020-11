Le notizie del giorno – Si è verificato un clamoroso episodio legato al mondo del calcio. E’ caos in Russia, il Ct Stanislav Cherchesov ha deciso di escludere dalla lista dei convocati Artem Dzyuba, attaccante e capitano dello Zenit e della Russia. Il motivo? Quello di aver pubblicato sui social un video mentre si masturba. Il video è stato eliminato dal calciatore, ma è comunque rimasto in rete. Si vede Artem Dzyuba mentre si tocca le parti intime con in sottofondo il programma presentato da una sua ex fiamma, Maria Orzul. Il ct della Russia ha deciso di escluderlo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ una situazione sempre più calda sul campionato di Serie A. La settima giornata ha fornito interessanti indicazioni, adesso è prevista la pausa per lasciare spazio alle Nazionali. Ma continua a tenere banco in caos tamponi che ha travolto la Lazio, sono sorti dei dubbi sulle valutazioni delle positività al Coronavirus. Gli episodi riguardano i casi Immobile, Strakosha e Leiva risultati inizialmente positivi, poi negativi e successivamente positivi, nel frattempo però sia Immobile che Leiva hanno giocato la partita contro il Bologna, 2-1 il risultato finale e anche contro il Torino, conclusa 3-4. Il direttore della Gazzetta dello Sport Barigelli, parlando a RadioRadio, ha evidenziato un possibile scenario clamoroso: “Il Torino ha fatto ricorso per ottenere il 3-0 a tavolino nella partita contro la Lazio. Farà ricorso anche il Bologna, che ha perso 2-1 all’Olimpico”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Continua a tenere banco la questione dei tamponi in casa Lazio, sono arrivati nuovi aggiornamenti. Nel dettaglio sono state predisposte nuove analisi sui tamponi della Lazio “processati” al laboratorio Futura Diagnostica di Avellino. La Procura aveva sequestrato il materiale e adesso ha deciso di procedere con le controanalisi che verranno effettuate nella giornata di domani. E’ stato aperto un fascicolo a carico di Massimiliano Taccone, presidente del Cda della struttura sanitaria. Le ipotesi sono quelle di falso, truffa in pubbliche forniture ed epidemia colposa. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Juventus è reduce dal pareggio contro la Lazio, il ritorno di Cristiano Ronaldo è stato fondamentale per gli schemi dell’allenatore Andrea Pirlo. Il portoghese non è ancora al meglio della forma dopo la positività al Coronavirus, ma ha già dimostrato di essere un valore aggiunto. Nel frattempo i tifosi bianconeri sono in ansia, in particolar modo sono arrivate dalla Spagna novità preoccupanti. Secondo un’indiscrezione lanciata dal quotidiano Sport la Vecchia Signora vorrebbe sbarazzarsi di Cristiano Ronaldo. Il problema principale è rappresentato dall’impossibilità del club italiano di garantire lo stipendio da quasi 31 milioni di euro a stagione fino al 2022. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Elisabetta Canalis si conferma sempre più in forma. L’ex Velina è molto attiva sui profili social, in particolar modo le ultime settimane sono state caldissime con scatti che hanno attirato l’attenzione da parte dei follower. L’ex fidanzata di Bobo Vieri è uno dei personaggi più seguiti, su Instagram sono tantissimi i fan. Sta circolando sul web un video sexy della showgirl, l’allenamento ha alzato la temperatura. Elisabetta Canalis è sempre bellissima, merito anche dell’allenamento. Non è passato inosservato il look, il top è troppo corto e mette in evidenza le forme. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.

L’ingresso di Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip ha creato più di qualche discussione, l’ex calciatore si conferma un personaggio molto forte dal punto di vista caratteriale. Sono nate già alcune discussioni, in particolar modo non sono mancati gli scontri con Dayane Mello, sua ex fiamma. Poi tra i due è tornato il sereno, durante la cena di ieri sera la modella ha deciso di provocare Bettarini. A raccontare la vicenda è stata la diretta interessata, Dayane ha convocato Adua, Tommaso e Enock e spiegato le tecniche di seduzione. La concorrente ha mimato i gesti che evidentemente hanno convinto Stefano a riappacificarsi. In alto la FOTOGALLERY.