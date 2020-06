Notizie del giorno – Le effusioni di Theo Hernandez e le foto rubate, lutto nel calcio e la nuova Juve [FOTO]

Le notizie più importanti della giornata di ieri, venerdì 25 giugno.

LE EFFUSIONI DI THEO HERNANDEZ – Theo Hernandez è concentrato sul finale di stagione con il Milan, il calciatore rossonero ha dimostrato di essere uno dei migliori terzini del campionato italiano. Nel frattempo il suo volto sta circolando sulle maggiori riviste di gossip per la sua storia d’amore con Zoe Cristofoli, ex di Fabrizio Corona. I due sono stati sorpresi a bordo di uno yacht sulle acque di Capri e non sono mancati i momenti bollenti e le effusioni come confermano le foto pubblicate da “Nuovo”. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con gli scatti bollenti. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO – Lutto nel mondo del calcio. E’ morto William Negri, ex portiere. Non è riuscito a sconfiggere una lunga malattia, la conferma è arrivata direttamente su Facebook attraverso un post pubblicato dal figlio. Grande protagonista dell’ultimo scudetto del Bologna, Renato Dall’Ara lo acquistò dal Mantova nel 1963, incassò solo 18 reti e fu uno dei più importanti protagonisti per la vittoria finale. Nato a Bagnolo San Vito, in provincia di Mantova, aveva iniziato a giocare con la Governolese, poi primi passi con Palermo, Bagheria e Mantova. Un grave infortunio gli impedì di proseguire la carriera col Bologna. Infine le avventure con il Lanerossi Vicenza, il Genoa e ancora il Mantova. Poi la carriera da allenatore, sulle panchine di Mantova e Modena. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

LA NUOVA JUVE CON DUE SUPER COLPI – La dirigenza della Juve non sta a guardare e ha già piazzato due importanti colpi per la prossima stagione: Arhur e Kulusevski. La campagna acquisti non si concluderà a questi due innesti, ma altre valutazioni verranno fatte nelle prossime settimane. Potrebbe arrivare qualcosa sul fronte terzini e non è da escludere un altro arrivo a centrocampo. In più in attacco sono in corso valutazioni su Gonzalo Higuain, con conseguente arrivo in entrata in caso di addio del Pipita. In base a questo, ecco come potrebbe essere il nuovo 11 bianconero per la prossima stagione. (APRI L’ARTICOLO E SFOGLIA LA FOTOGALLERY)