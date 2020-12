Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre italiane ed estere. E’ trascorso circa un mese dalla morte di Diego Armando Maradona, sono arrivati gli esiti degli ultimi test. Secondo quanto riporta il quotidiano argentino Olè è stato escluso l’uso alcol o droga nei giorni precedenti al decesso, dalle analisi è stata confermata l’assenza di una somministrazione di medicine per la cardiopatia, mentre sono state riscontrate tracce di psicofarmaci. Maradona sarebbe deceduto in seguito ad un edema polmonare acuto, associato alla riacutizzazione di un’insufficienza cardiaca cronica. Il cuore pesava 503 grammi, quasi il doppio di uno normale. Infine: riscontrate all’interno del fegato tracce di una probabile cirrosi, nei polmoni la rottura di sette alveoli e un fuoco con edema intralveolare, mentre nei reni una necrosi tubulare acuta. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Dopo la diffusione della notizia dell’esito dell’autopsia, la figlia Giannina ha deciso di sbottare. Pubblicato sui social un messaggio polemico. “A tutti i figli di pu***na che aspettano l’autopsia di mio padre per avere droghe, marijuana e alcol. Non sono un dottore, ma sembrava molto gonfio. La voce era robotica. Non era la sua voce. Stava succedendo ed io ero la pazza fuori di testa”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, il dramma di Mauro Bellugi

L’ex Inter Mauro Bellugi sta affrontando un vero e proprio dramma. Dopo la positività al Coronavirus è stato costretto all’amputazione delle gambe, addirittura ha rischiato di morire. A quel punto ha deciso per la dolorosa scelta, inevitabile per salvare la vita. “O le tagliamo oppure muori”, l’ultimatum dei medici. Intervistato ai microfoni di Repubblica ha raccontato il suo dramma. “Avevo male dappertutto, le gambe, la schiena. Una sera, anche ai piedi e non mi era mai successo. Mi levo i calzini e vedo che sono diventati neri come la pece. Così corro all’ospedale Monzino dal mio amico Piero Montorsi, interista matto, che mi guarda e mi dice: Mauro, inutile girarci intorno, se vuoi vivere bisogna tagliare, altrimenti puoi pure morire in due ore. Avevo la cancrena fino all’inguine e un male, no, davvero, non puoi capire che male”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, lo scandalo calcioscommesse

Clamoroso scandalo che riguarda il mondo del calcio, è arrivata una stangata per scommesse. Il terzino Kieran Trippier è stato squalificato per “presunte violazioni delle regole delle scommesse della Football Association”. Nei confronti del calciatore è arrivata una sospensione di 10 settimane e una multa di 70.000 sterline. Il calciatore dell’Atletico Madrid sarà costretto a saltare 12 partite con il club spagnolo, sfide importanti per il campionato con i Colchoneros che guidano la Liga, più la sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea fissata per il 23 febbraio. Il rientro in campo è previsto per il derby contro il Real Madrid del 7 marzo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Cecilia Capriotti è entrata da poco nella casa del Grande Fratello Vip, ma ha già regalato tantissime emozioni. In particolar modo è molto apprezzata dagli uomini, sul web è finito un video particolarmente piccante. La showgirl è stata ‘pizzicata’ dalle telecamere sotto la doccia ed il risultato è sicuramente apprezzabile. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini