Tutte le notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. Lo Spartak Mosca ha provato a strappare l’allenatore De Zerbi al Sassuolo. I russi avrebbero offerto un ricco contratto da 3 milioni di euro, l’allenatore ha però rispedito la proposta al mittente. Lo Spartak aveva anche parlato con il club neroverde per valutare i margini di una possibile trattativa, è stato proposto anche un ricco indennizzo nei confronti del Sassuolo ma anche in questo caso la risposta è stata negativa. De Zerbi ha rifiutato senza nemmeno pensarci, l’intenzione è quella di togliersi tante soddisfazioni con il Sassuolo, in attesa di un’offerta conveniente dalla Serie A. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, esonerato Tuchel

Clamorosa notizia che riguarda il Psg, secondo quanto riporta la Bild l’allenatore Thomas Tuchel è stato esonerato dal club francese. La squadra è reduce dall’ottimo successo casalingo contro lo Strasburgo, 4-0 il risultato finale che ha permesso di mantenere la terza posizione in classifica, alle spalle di Lione e Lilla che guidano con un punto di vantaggio. In Champions League è riuscito ad ottenere il passaggio del turno e la qualificazione agli ottavi di finale, contro il Barcellona si preannuncia una doppia sfida bellissima. In pole per il sostituto c’è Pochettino. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ sempre più infuriato Pavel Nedved. L’ex centrocampista aveva perso le staffe con l’arbitro La Penna in occasione della partita di campionato della Juventus contro la Fiorentina, dopo il mancato rosso a Borja Valero ed il rigore non concesso a Ronaldo, il dirigente bianconero ha perso la testa e lasciato la tribuna dello Stadium in anticipo. Poi si è verificato un altro episodio: durante Juventus Under 23-Renate. I bianconeri sono andati ko a causa di un calcio di rigore concesso per un fallo di Delli Carri, poi espulso. “Non ho mai visto assegnare un calcio di rigore del genere, la palla ormai era a centrocampo senza che l’arbitro si fosse accorto di nulla”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, le confessioni di Ibrahimovic

Ibrahimovic ha parlato del Coronavirus e in un’intervista a ‘7’, settimanale del Corriere della Sera ha svelato alcuni retroscena. “Quando all’inizio mi è capitato, ero abbastanza tranquillo, quasi incuriosito, vabbè, voglio vedere cos’è questo Covid. Ha colpito tutto il mondo, una grande tragedia, adesso è arrivato da me. Ero a casa ad aspettare, vediamo cosa succede. Mal di testa, non fortissimo ma fastidioso, una cosa tosta. Ho anche perso un po’ il gusto. E stavo lì tutto il tempo, a casa, incazzato, non potevo uscire, non mi potevo allenare bene. Stare fermo è terribile. A un certo punto parlavo con la casa e davo i nomi ai muri. Diventa un fatto mentale. Ti fissi e ti immagini tutti i mali addosso, anche quelli che non hai. Una sofferenza per quello che senti e per quello che pensi di sentire. Questo virus è terribile e non va sfidato. Distanze e mascherine, sempre”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

. Il club inglese è riuscito a staccare il pass per la semifinale di EFL Cup dopo il successo contro lo Stoke City, adesso devono fare i conti con il caso Danny Rose. Il difensore non era stato convocato per la partita e ha pensato bene di passare una notte in prigione per ‘guida spericolata’. L’inglese è finito in manette in seguito ad un incidente avvenuto in piena notte: è finito contro lo spartitraffico sull’autostrada A45 a Northampton. Il calciatore ha trascorso la notte in prigione nella stazione di polizia nel Northamptonshire. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il mondo del web si infiamma con le foto di Marika Fruscio. L’ultimo scatto è stato veramente da capogiro, la showgirl si è fotografata in versione natalizia, con un vestitino rosso scollato che mette in mostra il fisico di Marika Fruscio. Le forme sono veramente mozzafiato, in particolar modo il Lato A, l’incidente hot non è passato inosservato. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le sexy immagini.