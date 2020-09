Notizie del giorno – Ex calciatore uccide presidente, confessione Dzeko e docente di Suarez, “vergogna” esame Pirlo

Le notizie del giorno di ieri, giovedì 17 settembre.

EX CALCIATORE UCCIDE PRESIDENTE – José Danilson Alves de Oliveira, 58 anni, presidente del Nacional della città di Rolândia (squadra militante in Serie D), è stato accoltellato. Autore dell'omicidio è Vinícius Corsini, ex calciatore del club, che si trova già in carcere. Le indagini sono ancora in corso, ma il movente dell'omicidio sarebbe stato un debito, corrispondente a poco più di mille euro, non pagato dalla società e rivendicato da Corsini. Danilson Alves è stato portato subito nell'ospedale di Londrina, ma non ce l'ha fatta, causa le profonde ferite riportate al collo e alla gamba. Il giocatore avrebbe gettato il coltello presso una residenza vicina al delitto cercando di cancellare le prove.

I TIFOSI DELLA ROMA ESULTANO PER IL MANCATO ARRIVO DI DE SCIGLIO – Non solo sull'attacco sono concentrate le attenzioni della Roma sul mercato, ma anche sulla fascia. Con Karsdorp in direzione Genoa, si era sbloccata la trattativa per De Sciglio nella capitale. Il confronto del terzino olandese con la dirigenza giallorossa, però, ha cambiato all'ultimo minuto le carte in tavola. Il giocatore ha bloccato la destinazione ligure, vorrebbe giocarsi le sue chance con Fonseca. Salta, quindi, anche il passaggio dell'esterno italiano dalla Juventus. E, a quanto pare, i tifosi della Roma ringraziano. Sono tanti i messaggi sui social che affrontano la questione. Quasi nessuno, tra i supporters giallorossi, voleva De Sciglio, non considerato all'altezza oltre che sempre alle prese con numerosi acciacchi fisici. E così, tra un "grazie Karsdorp" e un "sei il mio nuovo idolo", le reazioni ironiche si sono sprecate su Twitter. Ne abbiamo raccolte alcune nella FOTOGALLERY in alto.

CONFESSIONE DZEKO – Si sta per completare il puzzle per il prossimo attaccante della Juventus. I bianconeri hanno provato fino all'ultimo ad assicurarsi le prestazioni di Suarez, ma la trattativa è sembrata subito in salita nonostante l'accordo sull'ingaggio per il calciatore. Così i bianconeri sono tornati fortissimi su Edin Dzeko, il vero obiettivo di Andrea Pirlo ed il calciatore perfetto per il modulo del nuovo allenatore. L'ultimo tassello per completare il mosaico era rappresentato dalla volontà di Milik di trasferirsi alla Roma, il polacco si è quasi convinto e le rispettive ufficialità dovrebbero arrivare a breve. Il calciatore del Napoli ha sperato fino alla fine nella Juventus, ma i bianconeri hanno messo in cima alla lista il bosniaco. Nel frattempo arriva una rivelazione proprio su Dzeko. Secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport', il bosniaco si è fatto convincere e non ci saranno ripensamenti. Lascia la Roma per provare a vincere alla Juventus, la decisione è stata comunicata ai suoi amici di Casal Palocco, dove abita in una villa con parco e piscina. La partita di sabato in trasferta contro il Verona dovrebbe essere l'ultima con la maglia giallorossa.

RIVELAZIONE DOCENTE SUAREZ – Luis Suarez si è allenato in mattinata con il Barcellona, nel pomeriggio si è invece trasferito in Italia per affrontare l'esame di italiano. La prova è durata circa mezz'ora, l'esame è stato superato con successo. All'esterno presenti anche alcuni tifosi della Juventus che hanno chiesto a gran voce l'arrivo del 'Pistolero'. Il calciatore uruguaiano ha ricevuto il diploma di certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello 'b1': produzione orale e scritta e comprensione orale e scritta. Poi è partito per far ritorno in Spagna. Quando ha dovuto immaginarsi in una città italiana Luis Suarez "ha pensato a una che potete ben immaginare". Sono le clamorose rivelazioni riportate all'ANSA da Lorenzo Rocca, uno degli esaminatori dell'attaccante del Barcellona. E alla domanda del giornalista se la città fosse Torino il professore ha risposto con un sorriso: "Io non l'ho detto…". "Si e' visto che il candidato si e' impegnato". "A livello d'ascolto – ha aggiunto – non ha avuto alcun tipo di difficoltà. Comprende bene la nostra lingua e nel parlato comunica, si fa capire sempre ed è chiaro. Per questo come commissione d'esame abbiamo rilasciato il certificato di livello B1 che è un livello intermedio di competenza linguistica. Certamente il suo italiano migliorerà perché è un ragazzo sveglio e simpatico. E' poi ispanofo e la vicinanza tra lingue agevola". Nel corso dell'esame Suarez ha parlato della famiglia, dell'Uruguay e dei suoi progetti per il futuro.

LA "VERGOGNA DELL'ESAME DI PIRLO – Sconcerti la tocca piano. Il giornalista italiano si è soffermato sull'esame da allenatore svolto da Andrea Pirlo, la cui tesi è stata resa pubblica svelandone gli aspetti del suo modo di intendere il calcio. "Chiedo scusa a Pirlo – spiega nel suo "Cappuccino con Sconcerti" di calciomercato.com – ma da vecchio studente mi corre l'obbligo di chiedere: che razza di università è quella di Coverciano che chiede come tesi allo studente cosa vorrà fare da grande? Come può crescere il calcio se questo è "l'esame" finale per diventare allenatori? In seconda-terza elementare arrivava puntuale il tema "L'allievo parli della sua famiglia". Pirlo ha fatto praticamente questo. Bravo lui a poterselo permettere e bravo Ulivieri a fare da relatore. Avrà trovato soddisfazione. Posso dire che è una piccola vergogna? Per Pirlo, Ulivieri e per tutti gli altri allenatori?"