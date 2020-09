Notizie del giorno – Ex Parma perde la testa, lutto per Candreva, Miss Bum Bum difende Messi [FOTO]

Due anni in Italia, nelle file del Parma, tra il 2000 e il 2002. Sono perlopiù i tifosi gialloblu a ricordarsi di Savo Milosevic, ex attaccante serbo adesso allenatore del Partizan. Il suo nome, nelle ultime ore, è salito alla ribalta delle cronache per la furia con cui si è scagliato nei confronti dell’arbitro nel corso della partita tra la sua squadra e il Vojvodina, persa per 3-2 nei minuti di recupero.

In seguito ad un fallo non fischiato ad un suo calciatore, l’ex giocatore del Parma si è infuriato, lanciando in campo una bottiglietta con l’acqua. Espulso dal direttore di gara, mentre lasciava il campo ha anche preso a calci il microfono che si trovava a bordo campo (IL VIDEO)

Grave lutto per Antonio Candreva, centrocampista dell’Inter. E’ venuto a mancare il padre Marcello, da tempo impegnato nella lotta contro un brutto male. Toccante il saluto del calciatore al papà, con un breve messaggio su Instagram: “Ti porterò sempre con me, ciao Pa” (IL MESSAGGIO DEL CALCIATORE)

E’ tifosa del Barcellona grazie alla presenza del suo idolo, Lionel Messi, per cui prova un’ammirazione “morbosa”. Talmente morbosa da averle mandato, in passato, foto e video hot in privato e per cui il campione argentino è stato costretto a “bloccarla” su Instagram. Talmente morbosa, anche, da essersi tatuata il volto della Pulce nelle parti intime. Insomma, un’ammirazione che va oltre il semplice tifo. E adesso Suzy Cortez, Miss Bum Bum 2019, ha difeso il suo idolo attaccando il Barcellona e il suo presidente Bartomeu.

"Finché Josep Maria Bartomeu sarà presidente del Barcellona, non indosserò la maglia né celebrerò le loro vittorie o i loro titoli – ha detto in un'intervista al Sun – Messi ha dato tutto per il Barcellona. Senza Messi negli ultimi cinque anni non saremmo nemmeno stati in grado di qualificarci per l'Europa League. Sostengo al 100% la sua decisione di andarsene. Il miglior giocatore della storia viene trattato come spazzatura dal Barcellona. Sono molto triste per come vengono trattati Messi e Suarez. Amo il Barcellona ma ho deciso di lasciare il club finché Bartomeu sarà il presidente"