Notizie del giorno – I festini hot di Ronaldinho, lutto nel mondo del calcio, il retroscena su Agnelli e Allegri

Le notizie più importanti della giornata di ieri, mercoledì 12 luglio.

I FESTINI HOT DI RONALDINHO – Ronaldinho si trova ai domiciliari dopo la denuncia e l’arresto avvenuto lo scorso 6 marzo per falsificazione di documenti. Il brasiliano continua la sua vita di ‘lusso’ nonostante il provvedimento, le ultime notizie arrivano direttamente dal Paraguay. Secondo quanto riporta il quotidiano ‘Hoy’, Ronaldinho non si sta risparmiando tra “interminabili festini, fiumi di alcol e un costante via vai di modelle e donne avvenenti” più o meno famose in un lussuoso hotel di Asuncion. Si parla di una “routine sfrenata” all’interno dell’albergo dove l’ex giocatore alloggia in compagnia del fratello. Si va avanti con “movimentate feste fino all’alba in compagnia di donne che si danno il cambio di giorno in giorno”. Secondo un testimone “noia e solitudine non fanno certamente parte della movimentata routine di Dinho negli ultimi quattro mesi”. “Nel parcheggio sotterraneo di quell’hotel c’è un via vai costante di avvenenti ragazze introdotte in gran segreto. Arrivano, si fermano fino all’alba e vanno via nella più totale discrezione scortate su auto dai vetri oscurati. L’alcol scorre a fiumi e la musica pompa ad alto volume”, ha raccontato un testimone. (L’ARTICOLO COMPLETO)

LUTTO NEL MONDO DEL CALCIO – Lutto nel mondo del calcio. E’ scomparso Edmondo Lorenzini, ex calciatore – tra le altre – di Bologna e Brescia. Aveva 82 anni. Terzino, Edmondo era cresciuto tra le fila della Virtus Spoleto. Poi il passaggio alla Sambenedettese e i quattro anni al Bologna, dal 1960 al 1964, con cui vince la Mitropa Cup nel 1961 e lo Scudetto nel 1964. Brescia e Catanzaro le squadre successive, prima dei cinque anni al Sorrento con cui chiuse la carriera. La nostra redazione porge le più sentite condoglianze alla famiglia. (L’ARTICOLO COMPLETO)

IL RETROSCENA SU AGNELLI E ALLEGRI – La Juve ha cambiato allenatore. Si proverà a ripartire da Andrea Pirlo, alla prima esperienza su una panchina. Sarri ha fallito e la sola conquista dello scudetto non è bastata per la riconferma. L’ex tecnico del Napoli era subentrato a Massimiliano Allegri, dopo una serie di successi in campionato e di ottime campagne europee (due finali raggiunte, anche se entrambe perse). Spunta ora un clamoroso retroscena, svelato da Massimo Brambati, ex calciatore ed oggi procuratore ed opinionista. L’ex difensore ha parlato nel corso di ‘Maracanà’ a ‘Tmw Radio’: “Allegri era stato già confermato da Agnelli, che avrebbe voluto affiancargli come assistente Buffon. Si opposero Paratici e Nedved. Stavolta Agnelli ha dato una spallata ai due scegliendo Pirlo”. Secondo Brambati dunque Agnelli avrebbe voluto la conferma di Allegri, nonostante le idee diverse dei dirigenti. E in quel caso si fidò di Nedved e Paratici. Come si fidò della scelta di Sarri. Stavolta il presidente della Juve ha voluto fare di testa sua. E come sempre sarà il campo a parlare. (L’ARTICOLO COMPLETO)

LA RIVOLTA SOCIAL SU DYBALA – Sono in corso valutazioni in casa Juventus. I bianconeri hanno iniziato un nuovo progetto, un po’ a sorpresa è stato esonerato l’allenatore Maurizio Sarri e al suo posto è stato scelto Andrea Pirlo. La decisione ha creato molti motivi di discussione, i tifosi si sono divisi: da una parte ci sono quelli perplessi per aver affidato il compito ad un tecnico senza esperienza, dall’altra c’è fiducia per una persona che conosce benissimo l’ambiente bianconero. Sono già andati in scena incontri tra Pirlo e Agnelli per programmare le mosse per la prossima stagione, è stato trattato l’argomento del calciomercato. Sono tanti i calciatori con la valigia in mano, da Higuain a Khedira, da Douglas Costa a De Sciglio e Danilo. E Dybala? Non è intoccabile. E per due motivi. La Joya è reduce da una stagione eccezionale, è stato sempre uno dei migliori della squadra, il suo rendimento ha confermato il suo stato di top. Il suo valore economico è aumentato tantissimo, la Juventus potrebbe ricevere anche 100 milioni di euro e sarebbe una boccata d’ossigeno molto importante per le casse del club, le richieste non mancano e la dirigenza risparmierebbe molto sull’ingaggio considerando che Dybala ha chiesto un aumento. Poi c’è anche una questione tattica. Pirlo considera Ronaldo un calciatore imprescindibile e sugli esterni preferirebbe un calciatore un po’ più di ‘gamba’ rispetto all’argentino. La notizia di un possibile addio ha scatenato la reazione dei tifosi bianconeri furiosi per le ultime novità: “Cambio squadra”, “inizio a tifare contro la Juve”, scrivono due utenti. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutti i messaggi. (L’ARTICOLO COMPLETO)