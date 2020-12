Tante notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. Diego Armando Maradona ha indossato anche la maglia del Siviglia. In Spagna erano a conoscenza delle qualità del calciatore, ma anche dei ‘colpi di testa’ fuori dal rettangolo di gioco. Per questo motivo decisero di assumere un investigatore privato, a ricevere il compito Charlie. Intervistato a Vox Populi ha svelato: “Abitava in uno chalet dove c’era solo una via d’uscita. Quindi abbiamo messo una macchina lì e ci siamo alternati. C’erano 18 o 20 tra italiani e argentini che andavano e venivano. Conduceva una vita non usuale per un atleta”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ arrivata una svolta epocale nel mondo del calcio cinese e che di conseguenza dovrebbe portare ripercussioni anche per alcuni calciatori, su tutti Pellé ed Eder, due vecchie conoscenze in Serie A. Ma andiamo con ordine. Il Governo della Repubblica Popolare Cinese ha dato il mandato di far scendere a 3 milioni lordi il tetto degli stipendi. Secondo le nuove norme fiscali, dunque, si può arrivare ad offrire al massimo uno stipendio da 1 milione 750 mila euro a stagione. Alcuni calciatori hanno firmato contratti ben più importanti, anche 10 volte in più rispetto a questo limite imposto, in tanti hanno già iniziato a fare la valigia. Il caso più eclatante è quello di Pellè che guadagna 15 milioni di euro, a seguire Eder. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Una brutta vicenda che riguarda l’ex calciatore della Roma Francesco Totti, accusato di razzismo. L’ex Pupone è pronto a querelare, non ha gradito ovviamente le frasi che sono state gravissime. Vera e propria battaglia con Alexandre da Silva Mariano detto Amaral, ex giocatore della Fiorentina. Il brasiliano, intervistato SporTv ha svelato: “mi chiamava ‘negro’ e mi diceva che io, nella favela, mangiavo la m…a. Minacciai di fargli male, di rompergli qualcosa, però Di Livio mi ha chiesto calma. Ero così nervoso che avrei voluto picchiare Totti”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

I calciatori stranieri della Juventus avrebbero organizzato un festino, successivamente bloccato dal dirigente Paratici, E’ quanto spiegato dal sito Dagospia che entra nei minimi dettagli. “Alcuni pallonari stranieri della juventus in vena di un party borderline, avrebbero chiesto a Giuseppe Greco, il manager che si occupa delle residenze dei calciatori bianconeri, di affittare per due giorni una casa in collina a Torino. All’ultimo momento sarebbe intervenuto Paratici per stoppare l’allegra brigata”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un post di Giulia Amodio ha fatto impazzire i suoi follower. Lady Sensi ha infatti scritto: “Is coming…”. Sono arrivate tantissime reazioni, tra queste anche Agustina Gandolfo, fidanzata di Lautaro Martinez. Il ‘sospetto’ riguarda l’arrivo di un figlio, la compagna di Sensi ha risposto così: “Nooo non ancora”. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.