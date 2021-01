Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. Arrivano nuove indicazioni agghiaccianti su Antonio De Marco, l’assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, la coppia pugliese uccisa con 60 coltellate. Sono emerse alcune lettere, le rivelazioni dell’uomo sono veramente da brividi. “Questo omicidio mi spezza, una parte di me prova dispiacere (ma solo quello), l’altra è contenta… sì. E’ felice di avere dato 60 coltellate, poi c’è un’altra parte che avrebbe voluto fare una strage, come se fosse stata una partita di Gta”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Superlega è una competizione che piace a pochi, la FIFA attraverso il presidente Gianni Infantino ha deciso di mettere le cose in chiaro con un duro comunicato. “Ancora una volta desideriamo ribadire e sottolineare con forza che una tale competizione non sarà riconosciuta né dalla Fifa, né dalle rispettive confederazioni. Di conseguenza, a qualsiasi club o giocatore coinvolto in questa competizione non sarà permesso di partecipare a nessuna competizione organizzata dalla Fifa o dalle rispettive confederazioni”. Le competizioni sono i campionati, Mondiale di calcio, Europeo, Champions ed Europa League, soltanto in Europa. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il Papu Gomez continua a lanciare frecciate nei confronti dell’Atalanta. L’argentino ha pubblicato come Stories Instagram una foto con quattro calciatori: si tratta di Andrea Conti, Marco D’Alessandro, Alberto Grassi e Emanuele Suagher. Lo scatto risale a ben 4 anni fa e nessuno dei giocatori adesso indossa la maglia dell’Atalanta. Anche la didascalia lascia pochi dubbi sul pensiero del Papu: “che tempi”. L’ex Catania non è di certo felice di far parte di questa squadra, il rapporto con compagni, allenatore e tifosi è ormai compromesso. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, i dettagli sul gossip

La fidanzata di Paulo Dybala ha toccato argomenti intimi. Oriana Sabatini ha risposto ad alcune domande sul profilo Instagram. “Sei bisessuale?”. La risposta è stata immediata: “vero? Se ci devi mettere un’etichetta, credo di sì”. Una confessione che era arrivata già nel 2018: “non c’è niente di più bello in questa vita che sentirsi ed essere liberi. Ho questa sensazione perché mi è stata trasmessa dalla mia famiglia. Non so se sono lesbica o bisessuale, ma non voglio avere pregiudizi”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Diletta Leotta ha completamente mandato in tilt il mondo del web. La giornalista ha pubblicato uno scatto appena uscita dalla doccia, l’accappatoio si apre e non riesce a contenere le forme. Su Instagram i fan sono letteralmente impazziti, i follower sono più di 7 milioni. Lo scatto ha raggiunto numeri incredibili, in poche ore più di un milione di like e tantissimi commenti. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini.