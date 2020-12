Tutte le notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. L’allenatore De Boer ha parlato in una lunga intervista per Algemeen Dagblad, il c.t. dell’Olanda non ha risparmiato nuove frecciate all’Inter. “Tu porti le cose dentro di te, è normale. Ma allo stesso tempo erano situazioni incomparabili, sai. L’Inter era vespaio così incredibile che oserei dire che all’epoca quasi nessun allenatore era riuscito a fare bene. Si è rivelato vero, perché dopo di me hanno altri tre allenatori ci hanno provato. Ovviamente avrei dovuto fare le cose in modo diverso, ma l’intera dinamica intorno al club era così difficile”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ scoppiato un vero e proprio focolaio in casa Frosinone. Nell’ultimo giro di tamponi sono stati riscontrati altri 9 casi di positività che si aggiungono agli altri 4 già comunicati, in totale sono dunque 13. Il Frosinone non può chiedere il rinvio, la richiesta deve essere effettuata entro le 48 ore che procedono la partita. Il calcio di inizio è previsto per le 15. “Il Frosinone Calcio comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato altri 9 casi di positività al Sars-Cov-2 relativamente ad altri 9 membri del gruppo squadra che si aggiungono ai 4 comunicati nei giorni precedenti. Gli stessi sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La Società comunica, inoltre, di aver attivato tutte le procedure previste dal protocollo soft”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, le confessioni su Maradona

Raffaella Carrà ha parlato del suo rapporto con Diego Armando Maradona. “Un grande dolore, io che non amo fare i video per gli amici avevo fatto un’eccezione e ho girato un breve filmato per i suoi sessant’anni. Gliel’hanno mandato e mi hanno detto che si è commosso nel vederlo. Eravamo davvero amici” le parole della Carrà al settimanale Sette. Poi svela alcuni retroscena: “una sera del 2001 è venuto a cena a casa mia, a Roma, era con Mina. Io dovevo presentare Sanremo e Diego mi disse ‘Voglio fare Sanremo con te’. Gli ho risposto ‘Diego, tu in questo momento sei stato fermato all’aeroporto perché hai problemi con l’Agenzia delle Entrate in Italia, e vuoi fare Sanremo? Io sarei felice, per me sarebbe un colpaccio, ma lo dico per il tuo bene: non guadagni una lira, ti prenderà tutto lo Stato e la stampa ti massacrerà’. E lui come un bambino ha replicato ‘Davvero? Ma non è stata colpa mia!’. È andato via come un cane bastonato. Io davvero lo feci per lui: sarebbe stato certo meglio avere Maradona che Ceccherini. Ora purtroppo partirà la telenovela dell’eredità. Ma dico io, benedetto uomo, non poteva usare il condom? Continuano a venire fuori figli illegittimi. Che cavallo pazzo Diego, ma di razza. Pura”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La fidanzata di Graziano Pellé è sempre più scatenata, Viky Varga ha pubblicato uno scatto veramente mozzafiato che ha infiammato il mondo del web. Il Natale è stato veramente bollente, la FOTO direttamente dalle Maldive è da capogiro. La modella mette in mostra il lato B, come al solito è sempre in ottima forma. In alto la GALLERY con tutte le immagini.