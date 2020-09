Notizie del giorno – Foto hot ‘rubate’ alla Vignali, 18 positivi al Covid in una squadra, retroscena Pedro-Roma

Le notizie del giorno più importanti di ieri, giovedì 3 settembre.

FOTO HOT ‘RUBATE’ ALLA VIGNALI – Brutta disavventura occorsa in vacanza a Valentina Vignali, giocatrice di pallacanestro, influencer e modella. La donna, come riferisce Huffington Post, si trovava in vacanza con il fidanzato e altre due coppie di amici ed aveva noleggiato una barca per girare le Eolie. Lo skipper della barca, però, le ha scattato delle foto di nascosto: “Dettagli di parti intime. Foto imbarazzanti, zoom sul seno e il sedere o in mezzo alle gambe, tutto in primo piano, mentre dormivamo o eravamo rilassate in mezzo al mare e al sole”, ha raccontato la Vignali. A scoprire le foto nel cellulare è stato il fidanzato, Lorenzo Orlandi, che ha beccato lo skipper proprio nel momento in cui scorreva le foto in galleria. “Ero arrabbiatissima. Quando siamo arrivate in porto gli ho chiesto di mostrarmi la gallery dello smartphone. Non voleva, tentennava, poi ci ha dato il cellulare e abbiamo visto. Nelle chat di WhatsApp c’era uno schifo, decine di foto. Ho gettato il cellulare nel porto davanti a lui. So che ci sono foto che girano, ma almeno le sue sono in fondo al mare”. In alto la FOTOGALLERY con alcuni scatti Instagram. (L’ARTICOLO COMPLETO)

18 POSITIVI AL COVID NEL BOCA – Il Boca Juniors ha confermato con una nota che, dopo aver effettuato l’ultimo giro di tamponi, ben 18 giocatori della rosa della prima squadra sono risultati positivi al Coronavirus. Il tutto a due settimane dall’esordio in Coppa Libertadores, contro i paraguayani del Libertad, logicamente a rischio. Il club ha anche precisato che “dieci hanno sintomi lievi, e otto sono asintomatici”. I coinvolti sono tutti in isolamento, mentre la dirigenza sta tentando di capire come si sia potuto sviluppare il contagio di massa. (L’ARTICOLO COMPLETO)

RETROSCENA PEDRO-ROMA – Dalla League Two (quarta serie inglese) alla Serie A. E’ la storia di Mbunya Alemanji, attaccante camerunese ma di passaporto tedesco della Roma. Promessa del vivaio dei Cambridge United, è stato segnalato ai giallorossi dalla SEG, l’agenzia che ha lavorato per portare a Roma Strootman: “È un trasferimento molto importante, ma devo cercare di dimostrare perchè sono qui. I miei amici mi dicono di continuo ‘ma ti rendi conto che sei alla Roma?’. Io da parte mia cerco di mantenere la calma” . Sorpresa durante la sosta forzata: “Era durante il lockdown, il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto ‘la Roma è interessata a te’. Una squadra talmente importante che non ho dovuto neanche pensarci su. La settimana successiva mi hanno contattato di nuovo e mi hanno detto che sarei potuto andare a Roma in due settimane. Ero al settimo cielo. Poi ci è voluto un po’ di più, ma alla fine sono arrivato qui”. Il suo contratto prevede anche un anno di scuola prima di diventare professionista. Ma intanto Alemanji vive a Trigoria, dove ha già avuto modo di fare incontri importanti. “Sono uscito dalla mia stanza per fare i test per il Covid-19 e ho visto Pedro. Ero sotto shock”. (L’ARTICOLO COMPLETO)