Tutte le notizie del giorno che riguardano il mondo del calcio italiano ed estero. Il futuro di Leo Messi è ancora tutto da decidere. L’attaccante si è raccontato in un’intervista al giornalista Jordi Evole su “La Sexta”, interessanti indicazioni. “Il burofax? Lo dicevo da sei mesi, ho detto al presidente che me ne stavo andando per fargli capire che ero serio, è stato un modo per farlo sapere alla società. Sento di aver dato tutto ai colori e che tutto ciò che la società mi ha dato me lo sono guadagnato e meritato. Poi è arrivato un momento in cui pensavo di aver completato un ciclo, che avevo bisogno di un cambiamento. Volevo andarmene e volevo fare bene. Ma il presidente no. E ha iniziato a filtrare le cose per far sembrare che fossi io il cattivo”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).



Le notizie del giorno, la ‘perfezione’ di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha deciso di tirare le orecchie a Cristiano Jr.: “Vedremo se potrà diventare un grande giocatore oppure no. A volte beve bibite e mangia patate fritte, lui sa che sono cose che non mi piacciono. Gli dico di riposare nell’acqua fredda e non gli piace, è normale, ha 10 anni. Ha potenziale, dribbla bene ed è rapido, ma questo non è sufficiente. Lo dico sempre, ci vuole tanto lavoro e sacrificio. Non voglio dargli pressioni, però se me lo chiedono, rispondo di sì. Mi piacerebbe molto vederlo a certi livelli”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

