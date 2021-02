Le notizie del giorno, la gaffe sulla sconfitta a tavolino dell’Inter. Gravina spaventa la Juve, paura per Osimhen

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Un gravissimo lutto ha colpito l’ex calciatore di Milan e Barcellona Ronaldinho. Secondo quanto riporta As la mamma del brasiliano è venuta a mancare dopo una lotta contro il Covid che durava ormai dal mese di dicembre. Era stato lo stesso Ronadinho ad aggiornare sulle condizioni di salute della madre: “Cari amici, mia madre ha contratto il Covid-19 e sta lottando per un pronto recupero. È in un reparto di terapia intensiva e sta ricevendo tutte le cure possibili. Vi ringrazio in anticipo per tutte le preghiere, le energie positive e l’affetto che mi dimostrate sempre. Forza mamma”. Dopo un lungo calvario la morte. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Continua a tenere banco il caso Suarez alla Juventus. Sull'argomento ha deciso di intervenire anche il presidente Gravina. "Ho letto quello che è stato scritto sui giornali, la Procura federale ha chiesto gli atti alla Procura della repubblica. Non appena li metterà a disposizione, la vicenda verrà approfondita anche dal punto di vista sportivo con serietà e imparzialità", sono le dichiarazioni rilasciate a "La Verità".

L'Inter ha dominato in lungo ed in largo nella partita della 23esima giornata del campionato di Serie A, nelle ultime ore è circolata la notizia di una sconfitta a tavolino per i nerazzurri ma si tratta di una gaffe. Al termine della partita l'ex arbitro Tiziano Pieri è incappato in un errore: "E' successo un episodio nel derby. Molto probabilmente l'Inter ha fatto un errore, ha usato una finestra in più per i cambi. Non vorrei sbagliare. Al 78′ è entrato Darmian insieme a Gagliardini. Primo slot. Al 79′ è entrato Sanchez, secondo slot. Poi è entrato Young, terzo slot. Il quinto cambio, Vidal, l'ha fatto con il quarto slot che non è ammesso. Quindi potrebbe perdere la partita a tavolino". Ma non è così: Sanchez, Darmian e Gagliardini sono entrati tutti insieme, quindi gli slot utilizzati dall'Inter sono stati regolarmente tre.

Paura per l'attaccante del Napoli Osimhen, il calciatore nigeriano ha battuto la testa sul terreno di gioco dopo uno scontro con il difensore Romero e ha perso conoscenza. Il calciatore è stato messo in barella e caricato in ambulanza. Successivamente ha ripreso i sensi ed è stato sottoposto ad accertamenti clinici. Il calciatore ha riportato un trauma cranico.