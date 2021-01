Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. Un gravissimo lutto ha sconvolto il mondo del calcio. A causa di un terribile incidente è morto Aitor Gandiaga, calciatore dell’Athletic Bilbao. La notizia è stata anticipata da Marca, il 23enne si sarebbe schiantato con la sua auto contro un bus nei pressi del valico di Iruzubieta, nella sua città natale di Markina-Xemein, nei Paesi Baschi. La conferma è arrivata direttamente dal Bilbao con un comunicato ufficiale pubblicato sul profilo Twitter. Il 2021 si è aperto con una terribile tragedia, una notizia triste per calciatori, allenatori e tifosi. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Grande paura nel mondo del calcio, tragedia sfiorata durante il match tra FC Alverca e Uniao de Almeirim, valido per la terza divisione del campionato portoghese. Nel dettaglio il calciatore brasiliano Alex Apolinario ha perso i sensi ed è successivamente crollato in campo. I compagni e gli avversari si sono subito spaventati. Immediati i soccorsi ed il calciatore è stato trasportato in ospedale, è stato diagnosticato un arresto cardiorespiratorio causato da un improvviso infarto. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, Alex Sandro positivo

La Juventus deve fare i conti con la positività di Alex Sandro, la conferma è arrivata direttamente dai bianconeri con un comunicato ufficiale. “Juventus Football Club comunica che, a seguito della comparsa di alcuni lievi sintomi è stato disposto per il giocatore Alex Sandro un controllo, nel quale è emersa la sua positività al Covid 19. Il calciatore è già stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

