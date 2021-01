Le notizie del giorno, Gattuso distrugge lo spogliatoio e ‘spaventa’ i calciatori. Il calendario di Irina Shayk

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del calcio italiano ed estero. Sono ore di preoccupazione per il mondo del calcio. Joseph Blatter, l’ex presidente della FIFA è ricoverato in condizioni gravi in ospedale a causa di un malore. La conferma è arrivata direttamente dalla figlia: “mio padre è in ospedale, migliora ogni giorno ma ha bisogno di tempo e riposo”. Al momento non sono state comunicate le cause del malore, ma le sue condizioni sarebbero gravi ma non in pericolo di vita. Secondo quanto sottolinea il quotidiano “Blick” “non è la prima volta che Blatter ha problemi di salute. Nel 2015 ha dovuto essere curato nel reparto di terapia intensiva dopo un collasso del sistema immunitario. Ha avuto un debole attacco alla tomba dei suoi genitori”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, Gattuso perde la testa nello spogliatoio

L’allenatore Gennaro Gattuso si sarebbe infuriato al termine della partita contro lo Spezia. Il tecnico del Napoli non ha gradito la prestazione della squadra, ma soprattutto l’atteggiamento. Secondo quanto riporta ‘Il Corriere dello Sport’ ha perso la testa contro i calciatori, urlandogli contro di tutto e tirando ripetutamente pugni contro il muro. “Non avete gli attributi”, è una frase durissima pronunciata dall’allenatore Gattuso. I calciatori sono sembrati subito mortificati, a qualcuno per il nervosismo e per il dispiacere gli occhi sono diventati rossi. Adesso serve una reazione, a partire dalla gara contro l’Udinese. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Arriva una nuova svolta nelle indagini riguardanti la morte di Diego Armando Maradona. Il mondo del calcio continua a piangere il calciatore più forte di tutti i tempi, si è subito provato a fare luce sul decesso del Pibe de Oro. L’autopsia ha fatto emergere qualche anomalia, ma le novità più importanti riguardano gli ultimi giorni di vita di Maradona. E’ finito nei guai il medico personale dell’ex calciatore, Leopoldo Luque risulta nel registro degli indagati e rischia veramente grosso. Le ultime indiscrezioni rilasciate dai media argentini sono veramente sorprendenti. Secondo quanto emerso i magistrati hanno chiesto una perizia calligrafica su alcuni documenti sequestrati presso l’abitazione e lo studio professionale del medico di Maradona, sono stati individuati documenti con firme considerate sospette. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Non c’è il rischio di focolaio in casa Juventus dopo le ultime positività. “Siamo stati subito informati dalla società”, sono le dichiarazioni di Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Città di Torino: “A quanto ci risulta, il giocatore sta bene e si trova ora in isolamento. La situazione è sotto controllo, non c’è alcun focolaio”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Irina Shayk è la ex fidanzata di Cristiano Ronaldo, il rapporto con il calciatore della Juventus è finito dopo tanta passione. Le strade si sono divise, il portoghese adesso fa coppia fissa con Georgina Rodriguez e dal punto di vista professionale sono tantissime le soddisfazioni. La russa è una delle protagoniste del calendario 2021 di V Magazine per Armani. Il suo scatto è quello del mese di febbraio, la forma fisica è sempre perfetta e scatena le reazioni da parte dei social. I follower sono più di 14 milioni, è uno dei personaggi più seguiti su Instagram. La sua bellezza non passa inosservata, in alto la FOTOGALLERY con l’immagine del calendario e tutti gli altri scatti.